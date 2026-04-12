Verlosung: einmal 2 Tickets für ein Brunhilde Konzert der aktuellen Tour nach Wahl

Time For Metal und Oktober Promotion verlosen einmal 2 Tickets für ein Brunhilde Konzert der aktuellen Tour nach Wahl.

25.04.2026 Sa D-Selb Rockclub Nordbayern

27.04.2026 Mo D-Hamburg Logo

28.04.2026 Di D-Berlin SO 36

29.04.2026 Mi D-Nürnberg Hirsch

30.04.2026 Do D-Leipzig Hellraiser

01.05.2026 Fr D-Zwickau Club Seilerstrasse

02.05.2026 Sa D-Weinheim Cafe Central

05.05.2026 Di D-Köln Essigfabrik

06.05.2026 Mi D-Bochum Matrix

07.05.2026 Do D-München Backstage

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 18.04.2026!

Time For Metal und Oktober Promotion wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 18th of April 2026 12:00:00 AM