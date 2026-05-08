Fleshcrawl: veröffentlichen neues Video zu „Embers Of Wrath“ vom kommenden Album

Mit Embers Of Wrath präsentieren die Death Metaller von Fleshcrawl ihre neue Videosingle, die sich thematisch mit sinnlosem Blutvergießen, den Schrecken des Krieges und menschlichem Leid auseinandersetzt.

Die Band wird am 12. Juni 2026 ihr mittlerweile zehntes Studioalbum Epitome Of Carnage über Distortion Music Group (DMG), powered by Reigning Phoenix Music, veröffentlichen.

Zur musikalischen Ausrichtung des Tracks erklärt die Band, dass Embers Of Wrath bewusst eine andere Facette zeigt: Der Song fungiere als Gegenpol zum restlichen Material und stelle innerhalb des insgesamt besonders brutalen Album-Line-Ups eine Art Ausreißer dar, mit einem etwas zurückgelehnteren Midtempo-Ansatz und stärker ausgeprägten melodischen Elementen.

Gleichzeitig bleibt die Band ihren Wurzeln treu: Der charakteristische Sound, der sich bereits auf früheren Veröffentlichungen etabliert hat, spielt auch diesmal eine zentrale Rolle. So betonen Fleshcrawl: Man sei schon immer dafür bekannt gewesen, Göteborg-inspirierte Melodien mit dem klassischen HM2-Sound zu kombinieren, ein Markenzeichen, das auch Embers Of Wrath bewusst aufgreift. Dieses stilprägende Element wolle man nicht nur bewahren, sondern auch künftig als festen Bestandteil des eigenen Sounds weiterführen.

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