Party.San Open Air 2026: haben die ersten Bands bestätigt

Vom 06.08 bis 08.08.2026 wird Schlotheim erneut zum Treffpunkt für Fans harter Musik – und diesmal aus einem ganz besonderen Grund: Das Party.San feiert sein 30-jähriges Bestehen! Der Vorverkauf für das Jubiläumsfestival läuft bereits.

Das Party.San Open Air-Team meldet sich direkt nach dem Festival 2025 mit einem Gruß:

„Liebe Party.San-Fans! Die letzten Tage haben ihre Spuren hinterlassen, aber schon nach dem Abbau richten wir unseren Blick voller Vorfreude auf das große Jubiläum nächstes Jahr. Die 30. Ausgabe des Party.San steht bevor – und wir wollen dieses besondere Event gemeinsam mit euch feiern!“

Für 2026 sind schon einige hochkarätige Bands bestätigt, darunter: Testament, Amorphis, Hypocrisy, Firespawn, Hexvessel, Sorcerer, Fleshcrawl, Jungle Rot, Wolfbrigade, Murder Squad – und viele weitere (siehe Festivalposter). Alle Details findet ihr auf der offiziellen Festival-Website.

Für das Party.San Open Air 2026 können die Tickets ab 176,49 € erworben werden. Tickets gibt es HIER!