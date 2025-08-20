Action/Adventure: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus die erste Single „URL“

Die Pop-Punk-Band Action/Adventure kehrt mit ihrem bislang ambitioniertesten Werk zurück: Ihrem brandneuen Album Ever After, das am 24. Oktober 2025 über Pure Noise Records veröffentlicht wird. Diese Platte markiert ein mutiges neues Kapitel für die in Chicago ansässige Band und kombiniert ihre charakteristischen, energiegeladenen Riffs und eingängigen Melodien mit tiefgründigerer Erzählweise, ungeschönten Emotionen und der Dringlichkeit, die die Fans erwarten. Das neue Album kann bereits vorbestellt werden.

Anlässlich der Albumankündigung, hat die Band ihre neue Single URL veröffentlicht, die von einem offiziellen Musikvideo begleitet wird. Seht es euch hier an:

Gitarrist Oren Trace äußerte sich zu dem neuen Album und sagte: „The stark reality of living your dreams. The shifting goal post of a fulfilling life. The internal conflict of having people who support you but also depend on you. You are fighting to stay awake when everything is quiet so you can open yourself up and dig for spare parts to share with the outside world.“

Die Band um Sänger Blake Evaristo hat sich zur neuen Single geäußert. Er erklärte: „This is the result of unrequited love. Just because you put your blood, sweat, and tears into something doesn’t mean it’ll love you back. Even though you’re living the life you wanted, you find yourself wondering what the other life could’ve been.“

Das neue Album Ever After baut auf diesem Fundament auf. Selbstbewusst und zugleich selbstreflektiert, thematisiert das Album die Schwierigkeiten, Kunst mit dem Alltag in Einklang zu bringen, sowie den Druck, an den Erfolg des Debüts anzuknüpfen. Brompton Jackson gesteht: „This is literally the hardest thing I’ve ever done in my entire life. The industry is so different from what we thought it would be as kids. The theme of this record is the duality of everyday life versus band life, and trying to make them coexist without losing yourself in the process.“

Ever After – Trackliste:

1. Dayterror

2. Disaster / Peace

3. Floortime

4. Something Isn’t Right Here feat. Dan Lambton

5. That Time I Got Reincarnated As A Slime [AMV]

6. Big Al Dente

7. Spiral

8. Seconds / Centuries

9. Real Juicer Hours

10. Background feat. Ben Jorgensen

11. Go Directly To Jail. Do Not Pass Go. Do Not Collect $200 feat. Noahfinnce

12. URL

13. Daydream

Unter der Regie von Produzent Alan Day (Four Year Strong, Knuckle Puck) hat die Band ihre kreativen Grenzen erweitert und im Ghost Hit Studio in Springfield, Massachusetts, aufgenommen. Das Ergebnis sind elf Songs, die eine Reise durch Zweifel, Durchhaltevermögen und Erneuerung darstellen.

Das Album enthält zudem einige bemerkenswerte Kollaborationen: Dan Lambton (rationale., ex-Real Friends) leiht seine Stimme für Something Isn’t Right Here, Ben Jorgensen von Armor For Sleep hat am Song Background mitgeschrieben und tritt ebenfalls auf, während der britische Künstler Noahfinnce die Band auf Go Directly To Jail. Do Not Pass Go. Do Not Collect $200 begleitet, einem Track, der systemische Ungleichheiten kritisiert.

Gegründet im Jahr 2014, besteht die Gruppe aus Blake Evaristo (Lead Vocals), Brompton Jackson (Vocals/Gitarre), Adrian Brown (Schlagzeug), Manny Avila (Bass) und Oren Trace (Gitarre). Ihren Durchbruch feierten sie 2020 mit ihrem ersten TikTok-Video, Barricades, das viral ging und die Herausforderungen beleuchtete, mit denen sie als rein BIPOC-Band in der Pop-Punk-Szene konfrontiert waren. Diesen Moment folgten sie mit dem EP Pulling Focus aus 2021 und ihrem Debütalbum Imposter Syndrome aus 2022, das trotz seines Titels ihren Platz als eine der vitalsten und markantesten Stimmen des Genres festigte.

