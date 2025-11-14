The Offspring am 02.11.2025 in der Festhalle, Frankfurt

Event: Supercharged Worldwide

Headliner: The Offspring

Support: Simple Plan

Genre: Punk Rock, Pop Punk

Ort: Festhalle, Frankfurt

Datum: 02.11.2025

Veranstalter: Live Nation GmbH

Link: https://www.livenation.de

Es war das Jahr 1998. Die große Zeit der Musiksender MTV und VIVA, auf denen junge Menschen sich über die neuste Musik informierten. Nicht wie heute über Social Media und Streamingdienste. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Pretty Fly die Charts stürmte und auf eben jenen Sendern auf und ab lief. Darüber hinaus lief die Musik von The Offspring mehr oder weniger in Dauerschleife in unserem Jugendraum und gehörte so zu eine der prägendsten Bands meiner Jugend. Somit war auch klar, dass ich Dexter und Noodles mindestens ein Mal vor der Kamera haben musste!

Doch bevor The Offspring die Festhalle zum Beben bringen, haben Simple Plan es sich zur Aufgabe gemacht, dem Publikum in Frankfurt ordentlich einzuheizen. Mit Star Wars Intro entern die Kanadier die Bühne und haben direkt ab dem Opener I’d Do Anything das Publikum auf ihrer Seite. Während mit Shut Up! und Jump das Bewegungslevel hoch gehalten wird, sorgen die wohl bekanntesten Hits der Band Welcome To My Life und Summer Paradise für begeisterte Chöre aus den Fanreihen. Da ich die Band selbst schon lange nicht mehr gehört habe, bin ich erstaunt, wie viele der Songs ich doch noch kenne. Der Spaßfaktor soll jedoch auch nicht zu kurz kommen und so hüpfen Statisten in Scooby Doo Kostümen über die Bühne, währen die aus Montreal stammende Band ihren Soundtrack What’s New Scooby Doo? zum Besten gibt. Mit den zwei Klassikern I’m Just A Kid und Perfect beenden Simple Plan ihren Job als Anheizer, was ihnen bestens gelungen ist!

Bevor wir zum Headliner des Abends kommen, hat das Pausenprogramm jedoch noch eine Erwähnung verdient. Während die Crew die Bühne vorbereitet, fliegt ein kleiner, drohnengesteuerter Zeppelin durch die Halle und auf der großen LED-Leinwand werden die Fans mit verschiedenen Aufgaben bespaßt. Neben einer Kiss-Cam und einer Booty-Cam, sieht man auch immer wieder den Gorilla, das Maskottchen der Band, wie er Fans animiert, mitzumachen. Ein Pärchen bekommt ein Platzupgrade von Sitzplatz zu Front Of Stage. Tolle Aktion, die die Umbaupause im Nu vergehen lässt und den Countdown bis zur Show einleitet.

Während die Uhr rückwärts zählt, heizt der Gorilla mit Make-Some-Noise-Animation auf der Leinwand das Publikum weiter an. Die Menge kocht und endlich betreten The Offspring die Bühne, um mit Come Out And Play ihren Auftritt zu eröffnen. Mit den anschließenden Klassikern All I Want und Want You Bad bricht die Stimmung nicht ab und sowohl Band als auch Fans geben alles! Mit Looking Out For #1 spielen The Offspring den ersten Song des aktuellen Albums, das letztes Jahr im Oktober erschienen ist. Überraschenderweise finden nur zwei Songs von Supercharged Platz in der Setlist, was zum einen an der riesigen Hitdichte der Diskografie liegen dürfte und zum anderen den Tribute Part des Konzertes, den die Herren aus Orange County vor allem dem kürzlich verstorbenen Ozzy Osbourne widmen. Dass das Ganze nicht ohne den Offspring-typischen Humor auskommt, sollte niemanden überraschen. So stellt Dexter klar, dass Noodles gerne Gitarre spielt, aber nie den ganzen Song lernt, weshalb sie die Stücke immer nur anspielen.

Neben dem Humor bleibt allerdings auch Zeit für ernstere Themen während des Auftrittes. So performt Dexter die Ballade Gone Away am Piano und ein Meer aus Handylichtern erhellt die Festhalle. Gänsehaut garantiert! Auch bei dem darauffolgenden Cover des Beatles-Hits Hey Jude. Doch genug Sentimentalität und Tribute, kommen wir zurück zu den Klassikern, denn was jetzt folgt, ist ein regelrechtes Feuerwerk an alten Hits. Why Don’t You Get A Job?, Pretty Fly (For A White Guy) und The Kids Aren’t Alright sorgen für reichlich Bewegung im Publikum und bereiten das Ende der Show vor. Doch auch wenn die Band vorerst von der Bühne verschwindet, wissen eingefleischte Fans, dass das noch nicht das Ende sein kann. Der Mini-Zeppelin kehrt zurück und die LED-Aufschrift Dance, Fucker, Dance heizt die Fanbase ein letztes Mal so richtig an. You’re Gonna Go Far, Kid und wirklich niemand steht mehr still. Mit Self Esteem beenden The Offspring dann endgültig ihre Show, die keinerlei Wünsche offengelassen hat.

Vielen Dank, Live Nation und Oktober Promotion, dass ich diese großartige Show medial begleiten durfte!