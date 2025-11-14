Nailed To Obscurity: gemeinsame Verlosung mit Time For Metal endet am Sonntag auf Instagram

Die Ticketverlosung von Nailed To Obscurity und Time For Metal endet am Sonntag auf Instagram. Zu gewinnen gibt es zwei Wunschtickets für die am 19.11.2025 startende Tour in Dresden.
Nailed To Obscurity freuen sich, ihre erste ausgedehnte Europatour für den Herbst 2025 ankündigen zu können, mit Gästen wie Yoth Iria (GR) und Oak, Ash & Thorn (US). Mit dieser Tour feiert die Band ihr 20-jähriges Bestehen, das in diesem Jahr ansteht, und sie lädt euch alle ein, dieses besondere Ereignis mit ihnen zu begehen. Zwei Tickets könnt ihr für die Tour bis Sonntag auf dem Instagram-Kanal der Band gewinnen. Die Gewinner kontaktiert die Band persönlich am Montag und eine News erscheint dazu in unserem Magazin.
Folgende Termine könnt ihr euch frei aussuchen:
Nailed To Obscurity Europatour 2025
mit Yoth Iria und Oak, Ash & Thorn
19.11.25 DE Chemiefabrik Dresden
20.11.25 DE 7er Club Mannheim
21.11.25 CH Werkk Kulturlokal Baden
22.11.25 IT Alchemica Club Bologna
23.11.25 IT Slaughter Club Milan
24.11.25 DE Backstage Munich
25.11.25 DE Schwarzer Keiler Stuttgart
26.11.25 FR Backstage By The Mill Paris
27.11.25 NL Muziekgieterij Maastricht
28.11.25 DE Kubana Siegburg
29.11.25 DE Kulturwerk Herford
30.11.25 DE Urban Spree Berlin
01.12.25 DK Stengade Copenhagen
02.12.25 SE Kollektivet Livet Stockholm
03.12.25 SE Fängelset Gothenburg
04.12.25 DE Logo Hamburg
05.12.25 DE Turock Essen
06.12.25 DE Live Music Center Emden
