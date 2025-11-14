Nailed To Obscurity: gemeinsame Verlosung mit Time For Metal endet am Sonntag auf Instagram

Die Ticketverlosung von Nailed To Obscurity und Time For Metal endet am Sonntag auf Instagram. Zu gewinnen gibt es zwei Wunschtickets für die am 19.11.2025 startende Tour in Dresden.

Nailed To Obscurity freuen sich, ihre erste ausgedehnte Europatour für den Herbst 2025 ankündigen zu können, mit Gästen wie Yoth Iria (GR) und Oak, Ash & Thorn (US). Mit dieser Tour feiert die Band ihr 20-jähriges Bestehen, das in diesem Jahr ansteht, und sie lädt euch alle ein, dieses besondere Ereignis mit ihnen zu begehen. Zwei Tickets könnt ihr für die Tour bis Sonntag auf dem Instagram-Kanal der Band gewinnen. Die Gewinner kontaktiert die Band persönlich am Montag und eine News erscheint dazu in unserem Magazin.

Folgende Termine könnt ihr euch frei aussuchen:

Nailed To Obscurity Europatour 2025

mit Yoth Iria und Oak, Ash & Thorn

19.11.25 DE Chemiefabrik Dresden

20.11.25 DE 7er Club Mannheim

21.11.25 CH Werkk Kulturlokal Baden

22.11.25 IT Alchemica Club Bologna

23.11.25 IT Slaughter Club Milan

24.11.25 DE Backstage Munich

25.11.25 DE Schwarzer Keiler Stuttgart

26.11.25 FR Backstage By The Mill Paris

27.11.25 NL Muziekgieterij Maastricht

28.11.25 DE Kubana Siegburg

29.11.25 DE Kulturwerk Herford

30.11.25 DE Urban Spree Berlin

01.12.25 DK Stengade Copenhagen

02.12.25 SE Kollektivet Livet Stockholm

03.12.25 SE Fängelset Gothenburg

04.12.25 DE Logo Hamburg

05.12.25 DE Turock Essen

06.12.25 DE Live Music Center Emden

Das aktuelle Interview mit Raimund und Ole zum aktuellen Album Generation Of The Void und zu der anstehenden Headlinertour findet ihr HIER!

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Generation Of The Void: