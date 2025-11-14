Caliban: veröffentlichen Cover-Single von „You Only Live Once“

Bevor sie nach Südamerika zurückkehren und ihre Darkness Over X-Mas Tour fortsetzen, veröffentlichen Caliban eine Coverversion eines Songs, der ihnen allen sehr am Herzen liegt – You Only Live Once von Suicide Silence. Beide Bands tourten 2009 und 2016 gemeinsam auf legendären Tourneen, und Caliban featured den verstorbenen Mitch Lucker auf ihrer Szene-Hymne We Are The Many.
Caliban kommentieren: „You Only Live Once has always been more than just a song to us – it’s a reminder of what connects this scene: honesty, intensity, and brotherhood. Suicide Silence and Mitch shaped an entire generation of heavy music and inspired countless bands. We played many shows together over the years and always had a great time — on stage and off. Mitch was one of those rare people who carried both relentless energy and genuine kindness wherever he went. Covering this track is our way of paying respect to him and to the legacy he left behind – a legacy that reminds us to live loud, without regret. For Mitch. You only live once.”
Caliban kommen für ihre Darkness Over X-Mas Tour 2025 zurück nach Deutschland:
Special Guests: Mental Cruelty, Doomcrusher & Strength
27.12.25 (DE) Saalfeld – Klubhaus
28.12.25 (DE) Frankfurt – Das Bett
29.12.25 (DE) Oberhausen – Kulttempel
Caliban sind:
Iain Duncan – Bass, Gesang
Patrick Grün – Schlagzeug
Andreas Dörner – Gesang
Marc Görtz – Gitarre
Denis Schmidt – Gitarre