Time For Metal – Event Rückblick April 2025

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

The Hirsch Effekt am 02.04.2025 im Backstage Club München (den Artikel findet ihr HIER!)

Epic Fest am 04.04. und 05.04.2025 in Roskilde, Dänemark (den Artikel findet ihr HIER!)

Søren Andersen mit Band am 04.04.2025 im Tøihuset, Fredericia (DK) (den Artikel findet ihr HIER!)

Benediction auf Tales Of The Triple Death Tour am 05.04.2025 in der Druckerei in Bad Oeynhausen (den Artikel findet ihr HIER!)

Godsmack am 05.04.2025 in der Stadthalle Offenbach (den Artikel findet ihr HIER!)

1000mods am 05.04.2025 im Columbia Theater in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Behemoth, Satyricon und Rotting Christ am 06.04.2025 in der Columbiahalle Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Aardvark auf Out Of The Den European Tour am 08.04.2025 im Bambi Galore, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Tito & Tarantula am 09.04.2025 im Mergener Hof Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

Michael Schenker „My Years With UFO 50th Anniversary Celebration“ am 10.04.2025, Fabrik, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

24/7 Diva Heaven mit FrauPaul am 11.04.2025 im Lübecker Treibsand (den Artikel findet ihr HIER!)

Metal Franconia Festival am 11.04. und 12.04.2025 in der MusicHall Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Heavysaurus auf Pommesgabel Reload-Tour am 13.04.2025 im Pumpwerk in Wilhelmshaven (den Artikel findet ihr HIER!)

Los Bitchos und High Energy Lab am 13.04.2025 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Cytotoxin auf Circle Pitournium-Tour am 14.04.2025 im Chéz Heinz in Hannover (den Artikel findet ihr HIER!)

Coven, Support Aeon Temple am 15.04.2025, Die Trompete, Bochum (den Artikel findet ihr HIER!)

Messa und Hazeshuttle am 15.04.2025 im Feierwerk München (den Artikel findet ihr HIER!)

Harakiri For The Sky am 15.04.2025 in der Gebläsehalle Neunkirchen (den Artikel findet ihr HIER!)

Behemoth auf Unholy Trinitiy Tour am 16.04.2025 im Schlachthof in Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Mr. Hurley & Die Pulveraffen am 17.04.2025 im Rosenhof Osnabrück (den Artikel findet ihr HIER!)

Rantanplan feiern ihr 30-Jahre-Jubiläum am 17.04.2025 im Flensburger Kühlhaus (den Artikel findet ihr HIER!)

The Hellacopters „Celebrating The New Album And 30 Years Of High Energy Rock & Roll“ am 17.04.2025 im Docks, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Martin Turner auf Blowin‘ Free Tour am 18.04.2025 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Eastercross Festival am 19.04.2025 in der Neckarhalle, Oberndorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Defender – Manowar Tribute am 20.04.2025 im Lübecker Riders Café (den Artikel findet ihr HIER!)

Frozen Crown auf War Hearts Tour am 20.04.2025 im Logo, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Gaerea am 23.04.2025 im UT Connewitz Leipzig (den Artikel findet ihr HIER!)

Catch Your Breath am 25.04.2025 im Backstage München (den Artikel findet ihr HIER!)

19. Mosh Im Mai am 26.04.2025 in der Kieler Räucherei (den Artikel findet ihr HIER!)

Caliban und Support am 27.04.2025 im Substage in Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Joe Bonamassa am 29.04.2025 in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen (den Artikel findet ihr HIER!)

Eisbrecher am 30.04.2025 in der Posthalle Würzburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Vio-Lence am 30.04.2025 im Urban Rock Concept in Vitoria-Gasteiz, Spanien (den Artikel findet ihr HIER!)