Harakiri For The Sky am 15.04.2025 in der Gebläsehalle Neunkirchen

Eventname: Scorched Europe Tour 2025

Headliner: Harakiri For The Sky

Vorbands: Karg, E-L-R

Ort: An den Hochöfen 1, 66538 Neunkirchen

Datum: 15.04.2025

Kosten: 39 Euro

Genre: Post Black Metal

Besucher: ~300

Veranstalter: Neunkircher Kulturgesellschaft

Setlisten:

E-L-R

Karg

Harakiri For The Sky Glancing Limbs Fleurs Of Decay Seeds Three Winds Forêt Findling Kimm Petrichor Grab Der Wellen Yügen Keep Me Longing With Autumn I’ll Surrender Fire, Walk With Me Heal Me Funeral Dreams Without You I’m Just A Sad Song Street Spirit (Fade Out) – (Radiohead-Cover mit P.G von Karg am Gesang) Zugabe: Sing For The Damage We’ve Done Lungs Filled With Water

Die Gebläsehalle in Neunkirchen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Saarpark Centers direkt unter den alten Hochöfen. Dieses Stück saarländischer Kulturgeschichte wird nach seiner Restauration für zahlreiche Veranstaltungen genutzt und in letzter Zeit machen auch Rock- und Metalbands hier Halt. So auch Harakiri For The Sky auf ihrer Scorched Europe Tour 2025, bei der sie Unterstützung von Karg bzw. Dödsrit und E-L-R erhalten. Dödsrit waren dabei auf dem ersten Teil der Tour als Support dabei, Karg auf dem zweiten Teil, wobei die Show in Neunkirchen die erste für Karg war. Dass an einem Wochentag volles Haus erwartet wird, ist eher unrealistisch, was man auch an der zur Hälfte abgehängten Halle bereits erkennt.

Von E-L-R hatte ich im Vorfeld noch nie etwas gehört, obwohl die Band nun auch schon fast ein Jahrzehnt besteht und bei Prophecy Productions unter Vertrag ist. Also fix bei Metal Archives gespickt, wo als Musikstil Atmospheric Doom/Post-Metal angegeben ist. Passt als ins Programm! Das Trio besteht aus Gitarristin Selina, Bassistin Isabelle und Schlagzeuger Mischa, den Gesang bedienen die beiden Damen. Der Auftritt beginnt pünktlich um 19:30 Uhr und bleibt insgesamt sehr atmosphärisch, die Bühne wird nur spärlich beleuchtet und ist mit Trockenblumen dekoriert. Der Sound von E-L-R dringt intensiv aus den Boxen und verstärkt dieses besondere Ambiente noch weiter. Leider ist die Halle bislang eher überschaubar gefüllt, was dem Auftritt aber in keiner Weise schadet. Einzig der Gesang könnte aus meiner Sicht etwas lauter sein. Eröffnet wird das Set von Glancing Limbs vom 2019er-Album Mænad, welches die Zuschauer in andere klangliche Sphären entführt. Die restlichen vier Songs sind alle vom 2022er-Album Vexier entnommen und passen hervorragend ins Konzept. Aus meiner Sicht ein wirklich starker Auftritt von E-L-R, der sich nach 35 Min. zu Ende neigt.

Nach einer kurzen Umbaupause starten Karg um 20:30 Uhr in ihr 40-minütiges Set. Die Band wurde 2006 ursprünglich als Ein-Mann-Black-Metal-Projekt von Sänger V. Wahntraum gegründet, seit 2010 gab es dann auch Live-Auftritte. Gesanglich stimmen Karg bereits auf den Headliner ein. Das liegt daran, dass V. Wahntraum unter dem Kürzel J. J. bei Harakiri den Gesang übernimmt. Insgesamt stehen fünf Songs auf der Liste, los geht es mit Findling vom erst kürzlich veröffentlichten Album Marodeur, von dem auch der folgende Song Kimm sowie der letzte Song des Sets (Yügen) entnommen sind. Petrichor vom 2018er-Album Dornenvögel sowie Grab Der Wellen vom 2022er-Silberling Resignation vervollständigen das Set. Im Gegensatz zu E-L-R geht es bei Karg deutlich härter zur Sache, wodurch das Publikum auch deutlich mehr mit der Band interagiert. Auch die Gebläsehalle ist nun gut gefüllt und sehr guter Sound und eine beeindruckende Lichtshow verhelfen der Band zu einem wirklich gelungenen Auftritt.

beginnen schließlich gegen kurz nach halb zehn. Mit Keep Me Longing und With Autumn I’ll Surrender vom aktuellen Album Scorched Earth starten die Herren stark in den Abend. Die Stimmung ist wirklich gut und in den ersten Reihen wird jetzt auch ordentlich das Haupthaar geschüttelt. Mein persönliches Highlight kommt dann bereits mit Song drei: Fire, Walk With Me ist einfach eine Granate! Sowohl live als auch auf Platte sorgt dieser Track einfach für Gänsehautmomente. Bei perfektem Sound zündet dieser Song unfassbar gut und die Halle geht entsprechend mit. Egal ob Heal Me, Funeral Dreams oder Without You I’m Just A Sad Song, HFTS geben alles. Und tatsächlich spielen sie auch Street Spirit (Fade Out), ihr grandioses Radiohead-Cover live. Am Gesang unterstützt dabei Christopher Pucher von Karg. Als Zugabe gibt es dann noch zwei Songs: Sing For The Damage We’ve Done vom letzten Album Mære sowie Lungs Filled With Water vom Debütalbum. Die letzten Minuten von Lungs… singt J. J. dann noch im Publikum, indem er einfach von der Bühne steigt, denn hier gibt es keinen Fotograben, man ist direkt dran an den Künstlern. Wirklich ein hervorragender Abend!