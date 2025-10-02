Baphofest Winternights 2026: findet vom 09.01 bis 10.01.2026 in der Posthalle in Würzburg statt

Anno 2017 in einem dunklen Kellergewölbe im Herzen Würzburgs wurde der Grundstein gelegt, die damals eingeschlafene Black-Metal-Szene neu zu beleben und wieder mehr Veranstaltungen voranzutreiben. So wurde das Baphofest geboren – als Clubshow-Reihe, die den lokalen Underground supporten sollte, aber auch Bands von überall her eine Plattform bot, ihre Kunst auf die Bühne zu bringen. Schon die erste Show wurde begeistert aufgenommen, und so wurde schneller als gedacht eine Tradition gegründet, die sich fortsetzen sollte.

Nach Corona-Pause, jahrelanger Planung und zwei erfolgreichen Ausgaben der Baphofest Winternights/Summernights ist es nun Zeit, das schwarze Feuer erneut zu entfachen. Am 09.01 und 10.01.2026 werden wir ein drittes Mal in der Posthalle Würzburg zusammenkommen – diesmal mit einer ganz besonderen Stimmung.

Denn die Posthalle muss im Februar 2026 ihre Tore schließen. Ein weiterer Ort, der dem Würzburger Underground genommen wird. Lasst uns gemeinsam den Untergang zelebrieren – mit den dunkelsten Riffs, den kältesten Atmosphären und der wahren Essenz des Black Metal.

Das Line-Up ist geschmiedet, die Vorfreude kocht – und wir versprechen euch zwei Abende voller postapokalyptischer Finsternis, die dieser Halle ein würdiges, lärmendes Lebewohl bereiten werden und genießt die Schwärze von:

Freitag: Ellende, Karg, Firtan und Boötes Void

Samstag: TBA, Darkened Nocturn Slaughtercult, TBA, Antrisch, Asphagor, Abglanz, Anheim, Apokrypha

Hier geht es direkt zu den Tickets:

Freitag: (2-Tagesticket auch hier) https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2450425

Samstag: (2 Tagesticket auch hier) https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2450426