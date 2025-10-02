Qrixkuor: kündigen neues Album „The Womb Of The World“ an und veröffentlichen Video zu „Slithering Serendipity“

Die Death-Metal-Band Qrixkuor hat mit Slithering Serendipity den ersten Vorgeschmack aus ihrem kommenden Album The Womb Of The World veröffentlicht, das am Freitag, den 7. November, auf Vinyl, CD und Kassette von Invictus Productions und Dark Descent Records erscheinen wird.

Seht euch das Video zu Slithering Serendipity hier an:

Slithering Serendipity ist das zweite Kapitel von insgesamt vier, die The Womb Of The World bilden. Der Song enthält lyrische Beiträge von Jaded Fucking Lungs (Adorior) und entfaltet sich wie ein scharfkantiger Splitter, der durch den Schatten schneidet – ein Serum, das aus Gift für die Vernünftigen geboren wurde.

Der Track ist bereits auf YouTube und Spotify verfügbar und kann auch auf Bandcamp gestreamt und heruntergeladen werden.