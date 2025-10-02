Skaldenfest 2025: haben Sylvaine bestätigt

Drei Jahre nach seinem vermeintlichen Ende kehrt das Skaldenfest endlich zurück – und das in neuem Gewand! Nachdem das beliebte Würzburger Festival 2022 offiziell zu Grabe getragen wurde, feiern die Veranstalter nun die Auferstehung. Dazu haben sie ganz frisch Sylvaine bestätigt.

Am 20.12.2025 öffnet die Posthalle Würzburg ihre Tore für ein Festival, das die Vorweihnachtszeit alles andere als besinnlich gestaltet. Statt Open Air, aber weiterhin mitten im Herzen Frankens, dürfen sich Metal-Fans auf einen ganzen Tag voller brachialer Klänge freuen.

Für die Neuauflage wurde ein Line-up aus insgesamt sieben internationalen Bands geschnürt, die von Mittag bis spät in die Nacht zum Headbangen einladen.

Bereits bestätigt sind: Insomnium, Sylvaine, Disillusion, Countless Skies, Dvalin und Ükanose.

Zudem werden noch zwei weitere Bands in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Die Tickets für das neue Skaldenfest gibt es zum stimmigen Preis von 66,66 €. Wer also ein dunkles, festliches Kontrastprogramm zur üblichen Weihnachtsstimmung sucht, sollte sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen!

Tickets: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2450412