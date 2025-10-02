Buckcherry – Roar Like Thunder

Mit dem elften Album schippern die Amerikaner Buckcherry mit ihrem traditionellen Hard Rock zu uns über den großen Teich. Roar Like Thunder, das neueste Album, wurde im Sommer veröffentlicht und vereint Old-School-Hooks und moderne Hard-Rock-Gedanken. In ihrer Heimat ist Sänger und Gitarrist Josh Todd eine viel größere Hausnummer als bei uns in Europa. Von 2006 bis 2010 konnten sie in nur vier Jahren ihre größten Erfolge feiern und sicherten sich dabei nicht nur goldene Schallplatten, sondern mit 15, dem dritten Studioalbum, auch eine Doppel-Platin-Platzierung. Bei uns in Deutschland ist der Hype um Buckcherry ausgeblieben. Trotzdem agieren die Männer aus Los Angeles bodenständig und lassen dieser Wochen Roar Like Thunder für sich sprechen. Kein bisschen müde, drehen sie in über 30 Minuten auf und lassen zehn scharfe Rockhits für sich sprechen. Im Fokus steht dabei meistens Josh mit seinen rauchigen und warmen Vocals.

Als Opener fungiert der Titeltrack Roar Like Thunder. In nur drei Minuten zieht ein Gewitter auf und rauscht genauso schnell ab, wie es erschienen ist. Lockere Gitarrenriffs greifen in belebende Drumming-Moves, die dem Frontmann noch genug Platz zur Entfaltung geben. Buckcherry kann man mit Roar Like Thunder überall anbieten. Nahe am Mainstream gepolt, erreichen die Klänge aber auch Rocker, und auch Metalheads laufen nicht schreiend davon. Hochwertig und trotzdem massenkompatibel. Dafür stehen die fünf Musiker, die seit ihrer Gründung 1995 zum Glück den Spaß nicht verloren haben. Ein Glück, dass sie nach den ersten beiden Alben die Schaffenspause nicht zu lange gewählt haben, ansonsten wären ihre goldenen Tage nie eingetroffen und sie würden nicht zwei Jahrzehnte später immer noch für ehrlichen Hard Rock stehen. Zurück zu Roar Like Thunder – als Höhepunkte bleiben When The Sun Goes Down, Blackout oder Set If Free zurück. Wohlklingende Refrains, US-Rock-Feeling und fette Gitarrenattacken machen die elfte Platte zu einer runden Sache, die man ruhig öfter auflegen darf, auch wenn ganz große Überraschungen ausbleiben.

