Psycroptic: melden sich mit „The Pulse Of Annihilation“ zurück

Psycroptic haben ihr neues Album The Pulse Of Annihilation angekündigt. Die Technical-Death-Metal-Band aus Tasmanien wird den Langspieler am 17. Juli über Metal Blade Records veröffentlichen. Parallel dazu ist mit Gathering A Venomous Herd bereits die erste Single samt Video erschienen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Psycroptic für technisch anspruchsvollen Death Metal mit hoher Präzision, komplexen Rhythmen und detailreicher Songstruktur. Im Zentrum der neuen Platte steht erneut Gitarrist und Hauptsongwriter Joe Haley, dessen kompositorischer Ansatz laut Mitteilung inzwischen noch zielgerichteter und architektonischer ausfällt. Die neuen Stücke sollen schärfer aufgebaut, flüssiger ineinander übergehend und thematisch fokussierter wirken.

Haley beschreibt The Pulse Of Annihilation als den bisherigen Höhepunkt der Bandentwicklung: „The Pulse Of Annihilation is the culmination of everything that has come before. We never force anything stylistically and just let the songs manifest of their own accord – maintaining progression while remaining very much Psycroptic . I feel this is our most epic, thrashing, technical while grooviest release yet.“

Auch gesanglich setzt die Band weiterhin auf die Kombination aus Jason Peppiatt und Jason Keyser von Origin, die bereits auf dem Vorgänger Divine Council zusammen zu hören waren. Der erste Vorabtrack Gathering A Venomous Herd wird von Haley als besonders kompromisslos beschrieben. Bassist Todd Stern ergänzt: „It’s a knuckle-dragger. I love when we can just cool out at this tempo. All my favorite Psycroptic songs have this kind of ‚bounce‘ to them that allows for just endless head-banging and leaves room for massive vocal passages, plus there’s that noodley section in the middle with the guitar ring out… Meathead Monday.“

Produziert wurde das Album erneut von Joe Haley in seinem Crawlspace Productions-Studio. Für das Artwork zeichnete Belial Necroarts verantwortlich. The Pulse Of Annihilation erscheint als Digipak-CD, digital sowie in mehreren Vinyl-Varianten.

Infos zur neuen Platte findet ihr hier im Releasekalender: