Entheos: kündigen Europatour mit Archspire an

Entheos – Sänger Chaney Crabb und Multi-Instrumentalist Navene Koperweis – dringen mit ihrem progressiven Death Metal in immer phantasievollere Richtungen vor und heben sich so von der Masse ab. Mit Elementen aus unzähligen Genres – darunter Death Metal, Groove, Grunge, Electronica, Slam, Gothic Rock, Jazz, Prog und mehr – haben sie sich mit jeder Veröffentlichung weiterentwickelt. Die Entscheidung, sich 2020 auf zwei Musiker zu reduzieren, hat die Band gestrafft und erlaubt es den Kernmitgliedern, die Musik zu machen, die sie wollen – ohne Kompromisse, was eindeutig zu ihrem Vorteil ist.



Entheos haben jetzt eine Europatour im Vorprogramm von Archspire bestätigt. Nachstehend findet ihr alle Daten.



Tech Trek Europe 2023

Archspire

Psycroptic

Benighted

Entheos

03.03.23 Germany Essen @ Turock

04.03.23 Netherlands Nijmegen @ Doornroosje

05.03.23 Belgium Brussels @ Botanique

06.03.23 UK Bristol @ The Fleece

07.03.23 UK Glasgow @ Cathouse

08.03.23 UK Nottingham @ Rescue Rooms

09.03.23 Ireland Dublin @ Whelans

10.03.23 UK Manchester @ Rebellion

11.03.23 UK London @ The Dome

12.03.23 France Paris @ La Machine du Moulin Rouge

13.03.23 France Lyon @ CCO

15.03.23 Spain Madrid @ Nazca

16.03.23 Spain Barcelona @ Bóveda

17.03.23 France Montpellier @ Secret Place

18.03.23 Switzerland Aarau @ Kiff

19.03.23 Italy Milan @ Legend Club

20.03.23 Germany München @ Backstage

21.03.23 Austria Vienna @ Arena

22.03.23 Slovakia Kosice @ Collosseum

23.03.23 Hungary Budapest @ Analóg Music Hall

24.03.23 Czech Rep Prague @ Futurum

25.03.23 Poland Warsaw @ Hydrozagadka

26.03.23 Germany Berlin @ SO36