Benighted: stellen „Metastasis“ vom kommenden Album „Ekbom“ vor

Mit ihrem unerbittlichen Angriff aus den Tiefen der französischen Extreme Metal-Szene stehen Benighted kurz davor, ihr bisher schmerzhaftestes und thematisch tiefgründigstes Werk zu veröffentlichen. Als Vorgeschmack auf ihr bahnbrechendes Album Ekbom präsentiert die Band ihre erschreckende und zugleich fesselnde Single Metastasis.

Diese neueste Single taucht tief in den Verrat des menschlichen Körpers und die Heimsuchungen des Geistes ein. Produziert mit der dunklen, komplexen Handwerkskunst, die Fans von Benighted erwarten, ist der Track ein Manifest des puren akustischen Terrors, der brutalen Black Death Metal mit Themen des psychologischen Horrors verbindet.

„The song with probably the heaviest chorus on the entire album!“, sagt Sänger Julien. „Time to break your neck! 🤘„

Das Video zu Metastasis wurde von Kick Your Eyes Productions produziert und gedreht, die bereits bei Nails in 2020 die Essenz von Benighted perfekt eingefangen haben.

„Here is the beautiful music video of Metastasis we’re releasing with Kick Your Eyes!“

Ihr könnt das Video ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist ansehen:

Ekbom erscheint am 12. April auf Season Of Mist.

Vorbestellen: https://redirect.season-of-mist.com/BenightedEkbom

Vormerken: https://orcd.co/benightedekbompresave

Aufnahmestudio: Kohlekeller Studios, Deutschland (Powerwolf, Aborted, Crematory)

Produzent, Ton, Mixing & Mastering Ingenieur:Kristian Kohlmannslehner

Cover-Gestaltung: Grindesign (Rob Borbas)

Benighted – Besetzung:

Julien Truchan – Gesang

Emmanuel Dalle – Gitarren

Pierre Arnoux – Bass

Kevin Paradis – Schlagzeug

Gastmusiker

Oliver Peters (Archspire) bei Nothing Left To Fear

Xavier Chevalier (Blockheads) bei Fame Of The Grotesque

Biographie: Sébastien Gamez

Mehr Infos zu Benighted (inklusive der Termine für Hellfest Warm-Up Tour 2024) und ihrem kommenden Album Ekbom findet ihr hier:

