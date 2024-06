Eihwar: veröffentlichen erste Single „Völva’s Chant“

Meine Damen, Herren und zügellose Rebellen,

schnallt euch an und streift eure Kriegsbemalung über, denn Eihwar kommen mit ihrer Debütsingle Völva’s Chant. Diese neuheidnischen Krieger schlagen eine Brücke zwischen nordischem Folk und Elektro-Musik.

Direkt aus den mystischen Nebeln vergangener Zeiten entsprungen, ist Völva’s Chant ihr erster Kriegsschrei aus dem kommenden, von Chaos durchtränkten Album Viking War Trance. Inspiriert von alten nordischen Hexenfrauen und der mächtigen Magie von seiðr, knüppelt dich dieser Track liebevoll mit jenseitigen Trance-Vibes und stampfenden technoiden Beats nieder.

Dreht das Chaos auf elf und tanzt in den epischen visuellen Sturm von Völva’s Chant, ein cineastischer Headbanger, der von Mastermind Samuel Maurin stammt.

Das epische Video zur Debütsingle von Eihwar ist jetzt hier auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen:

Viking War Trance erscheint am 20. September auf Season Of Mist.

ᛟ Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/eihwarvikingwartrance

Viking War Trance – Tracklist:

1. Viking War Trance

2. Ragnarök (Viking War Trance Reforged)

3. Völva’s Chant

4. Geri And Freki

5. Baldr

6. Fenrir (Viking War Trance Reforged)

7. Berserkr (Viking War Trance Reforged)

8. Mjölnir

9. Sir Mannelig

Genre: Viking War Trance

Herkunft: Frankreich

FFO: Heilung, Wardruna, Danheim, Carpenter Brut

Biografie: Eihwar

Coverartwork: Asrunn

Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD-Digipak

– 12″ Vinyl Gatefold – Schwarz

– 12″ Farbiges Vinyl Gatefold – Rot & Schwarz marmoriert

Viele Bands haben in den letzten 15 Jahren die heidnischen und nordischen Welten erforscht und mit großer Ernsthaftigkeit atmosphärische, akustische und rituelle Klänge gesucht. Dies ist nicht der Weg, den Eihwar gewählt haben.

Obwohl die Musiker von Eihwar ihre traditionellen akustischen Instrumente virtuos beherrschen, ist es ihr Ziel, bei ihren Konzerten für Spaß zu sorgen… und so viel Chaos wie möglich zu verursachen, um die verrückteste Trance auf den Tanzflächen hervorzurufen. Sie bringen eine festliche und wütende Neo-Viking-Musik, deren ursprüngliche Kraft auf technoiden Maschinen basiert, gemischt mit Trance-Gesang, schamanischen Trommeln und traditionellen nordischen Klängen. Die Elektronik ist der „neue Stahl“ für diese modernen Krieger, kalt und kraftvoll.

So nannten Eihwar die Single, das Album aber auch ihren Musikstil Viking War Trance.

“We are heavy drops of rain announcing lightning.

We call for war:

A war waged against our judgments,

Our inner demons, our limits,

Our stiffness of body and mind.

We don’t want our best enemies to spare us

Nor to be spared by those we love.

We invoke a war for our thoughts,

A flamboyant chaos of fire & ice,

Cradle of creation.“

Mehr Infos zu Eihwar findet ihr hier:

Eihwar – Besetzung:

Asrunn (Gesang, traditionelle Percussion)

Mark (Gesang, Schlagzeug-Pads, Samples)

Eihwar online:

www.eihwar.com

www.facebook.com/eihwar.music

www.instagram.com/eihwar.music