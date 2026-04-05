Sins Of Shadows: kündigen drittes Studioalbum „The Last Frontier“ an – neue Single „Tell Me Why“ jetzt verfügbar

Die Heavy-Metal-Band Sins Of Shadows meldet sich eindrucksvoll zurück: Mit The Last Frontier kündigt die Gruppe ihr drittes Studioalbum an, das am 05.05.2026 erscheinen soll.

Einen ersten Vorgeschmack liefert die brandneue Single Tell Me Why. Der Track vereint die rohe Energie der New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM) mit der technischen Raffinesse des Progressive Metal und macht deutlich, wohin die musikalische Reise des Albums geht.

Mit The Last Frontier präsentiert sich die Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Kraftvolle Riffs treffen auf komplexe Songstrukturen – ein Pflichtalbum für Fans anspruchsvoller und zugleich energiegeladener Metal-Musik.

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