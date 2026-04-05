Panic Disorder: veröffentlicht neue Single „Eternal Dread“

Die indonesische Death-Metal-Band Panic Disorder veröffentlicht ihre neue Single Eternal Dread über AMPS Records. Die brutale, technische Komposition behandelt den Zerfall von Glauben, blinde Religiosität und ewige Angst.

Musikalisch überzeugt die Single mit dichten Death-Metal-Riffs, schnellen Tempi und erdrückenden gutturalen Vocals, die eine düstere, hoffnungslose Atmosphäre schaffen. Textlich kritisiert Eternal Dread Dogmen und Ideologien und zeigt eine Welt, in der Mythen und Götter keine Rettung bieten.

Das Artwork zeigt die Ruinen eines Tempels, umgeben von dunklen Strukturen, mit einer kleinen menschlichen Figur vor einem unklaren Licht – Symbol für den letzten Schein eines erloschenen Glaubens.

Eternal Dread erschien am 01.03.2026 auf allen Streaming-Plattformen.

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