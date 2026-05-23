Punk Rock Holiday 2.6: finales Line-Up des Festival-Highlights am Soča River angekündigt

Das Warten hat ein Ende: Das Line-Up des Punk Rock Holiday Festivals in Tolmin, Slowenien ist endlich zu 100% komplett! Neu dabei sind unter anderem Talco, Haywire und Deez Nuts!

Auch dieses Mal war die diesjährige Ausgabe – wie immer in den letzten Jahren – schnell ausverkauft. Wer noch auf der Suche nach Tickets ist, hat möglicherweise über eine der Beach Stage-Bands Glück. Erneut verfügen die dort vertreteten NewcomerInnen jeweils über ein kleines Ticket-Kontingent, um über Kartenverkäufe etwas Geld in die Bandkassen zu spülen.

Unter diesem Link findet sich eine Auflistung!

Außerdem sind die Tagespläne des gesamten Festivals ab sofort online. Damit ist die Aufteilung der diesjährigen Acts auf Main– wie Beach-Stage an allen Tagen schön übersichtlich auch im Netz zu finden:

Mehr Informationen zum Punk Rock Holiday 2026 sowie das diesjährige Line-Up findet ihr hier.

Festival ABC und weitere Informationen: www.punkrockholiday.com