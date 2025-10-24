Dropkick Murphys am 16.10.2025 in der Porsche-Arena, Stuttgart

Event: Europe Tour 2025

Headliner: Dropkick Murphys

Support: Frank Turner & The Sleeping Souls, Haywire

Datum: 16.10.2025

Ort: Porsche-Arena, Stuttgart

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH & Co. KG

Link: https://www.musiccircus.de/

Die Dropkick Murphys sind eine der Bands, deren Konzerte ich in regelmäßigen Abständen besuche. Mich begleitet ihre Musik schon seit meiner frühen Jugend und bisher habe ich noch keinen schlechten Auftritt der Bostoner erlebt. Als Support haben die Murphys dieses Mal Frank Turner & The Sleeping Souls und Haywire im Gepäck.

Dank der fabelhaften Verkehrs- und Baustellenplanung in der Landeshauptstadt habe ich die Zeit im Fotograben bei dem Opener Haywire fast verpasst. Das Konzert ist also schon in vollem Gange, als ich die Porsche-Arena betrete. Vielen Besuchern ergeht es wohl ähnlich wie mir und die Halle ist noch lange nicht gefüllt, doch Haywire stört das nicht und geben Vollgas! Der Funke springt direkt zum Publikum über und die ersten Moshpits bilden sich. Während des Auftritts füllt sich die Halle immer weiter und die Bostoner Hardcore Band wird mit Applaus gefeiert.

Frank Turner & The Sleeping Souls durfte ich bereits einmal als Support der Murphys erleben und ich wusste im Vorfeld schon, was mich erwartet. Energiegeladen wie immer, heizt der Brite dem Publikum ein. Sein vom Folk beeinflusster Punk geht direkt in die Beine und lädt zum Tanzen ein, was auch große Teile des Publikums umsetzt. Die Porsche-Arena füllt sich derweil immer weiter und Frank sorgt für immer mehr Bewegung. Seine Setlist erstreckt sich über seine komplette Karriere und selbst ein NoFX-Cover darf nicht fehlen, was natürlich noch mal für eine Extraportion Stimmung gesorgt hat. Beim letzten Song, Four Simple Words, verlässt Turner seinen Posten in der Mitte der Bühne und springt ins Publikum, um auf den Händen der Fans zu Crowdsurfen. Klasse Einstimmung auf den Headliner des Abends!

Mit The Lonesome Boatman betreten die Dropkick Murphys die Bühne, bevor sie mit The Boys Are Back richtig loslegen. Die Menge tobt und Ken Casey zeigt sich direkt gut gelaunt. Nachdem Al Barr immer noch eine Pause einlegt, um seine Mutter zu pflegen, hat der ehemalige Bassist und Bandkopf den vollen Posten des Frontmannes eingenommen und sich hier mittlerweile bestens eingelebt. Auf der Bühne findet man Casey eigentlich relativ selten, denn die meiste Zeit steht er auf einem kleinen Podest direkt am Wellenbrecher, um gemeinsam mit seinen Fans zu singen oder sie abzuklatschen. Um das Tempo hochzuhalten, folgt mit Skinhead On The MBTA ein Klassiker, was gerade Fans der älteren Tage freuen dürfte.

Mit der Tour präsentiert die aus Boston stammende Band ihr neuestes Album For The People, welches gleich mit fünf Songs im Set Platz findet. Neben Who’ll Stand With Us? und Longshot haben die Murphys auch die Ballade Chesterfields & Aftershave ausgewählt, welche Ken Casey seinem Großvater widmet. Dass die Dropkick Murphys mehr als eine Band sind und sich schon von Anbeginn für die Rechte der Working Class einsetzen und mit ihrem eigenen Claddagh Fund vor allem Kinder und Veteranen unterstützen, sollte längst bekannt sein. So dürfen politische Statements nicht fehlen und die Murphys machen unmissverständlich klar, wer auf ihren Konzerten unerwünscht ist. So viel Rückgrat würde ich mir von viel mehr Bands wünschen!

Doch wieder zur Musik! Das Set umfasst alle Schaffensphasen der Band und so darf ihr wohl bekanntester Song Rose Tattoo aus dem Jahre 2013 nicht fehlen. Und mindestens ein Cover findet auch immer einen Platz im Set. Dieses Mal American Land von Bruce Springsteen. The State Of Massachusetts gehört ebenso dazu, wie I’m Shipping Up To Boston. The Big Man beendet dieses Mal dieses großartige Konzert, welches keine Wünsche offengelassen haben dürfte!

Verschwitzt und glücklich trete ich meine Heimfahrt an. Vielen Dank dem Music Circus Concertbüro!