Punk Rock Holiday 2.6: weiterer Zuwachs für das Line-Up 2026

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Live Musik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin – Slowenien. Das sich dies über die Jahre weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist kaum verwunderlich.

Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, eine Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen den Bands und den Zuschauern und eine Bühne am sogenannten “Paradies-Strand“ – das macht dieses Festival einzigartig und ein Urlaubs-Feeling ist garantiert!

Wer sich einen Eindruck verschaffen mag, weshalb sich jedes Jahr Rock-Fans aus allen Winkeln der Erde nach Slowenien aufmachen, kann das hier tun:

Selbst nach der Bekanntgabe von legendären Szene-Größen wie den Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Less Than Jake, Lagwagon, Hot Water Music, Satanic Surfers, H20 oder Terror, ist das Line-Up immer noch nicht 100% komplett. Es werden in der nächsten Zeit noch weitere KünstlerInnen angekündigt, auf die ihr euch freuen dürft.

Auch dieses Mal war die diesjährige Ausgabe – wie immer in den letzten Jahren – ausverkauft. Wer noch auf der Suche nach Tickets ist, hat möglicherweise über eine der Beach-Stage-Bands noch Glück. Erneut verfügen die dort vertreteten NewcomerInnen jeweils über ein kleines Ticket-Kontingent, um über Kartenverkäufe etwas Geld in die Bandkassen zu spülen. Unter diesem Link findet sich eine Auflistung!

Das diesjährige Punk Rock Holiday Line-Up liest sich wie folgt:

Quelle: Starkult Promotion

Dropkick Murphys – Gogol Bordello – Less Than Jake – Lagwagon – Hot Water Music – Satanic Surfers – Terror* – Good Riddance – Laura Jane Grace – H2O – Pulley* – The Suicide Machines* – Stick To Your Guns – The Casualties – The Adolescents – Bad Cop Bad Cop – Punk Rock Factory* – A Wilhelm Scream – War On Women – Scream* – Western Addiction – Total Chaos – Maid Of Ace – The Meffs – Split Dogs – Templeton Pek – Horace Pinker* – Under Influence – The Cloverhearts – Rumkicks – Ballyhoo! – For I Am – Teresa Banks – Beerbong – Fair Do’s – Dee Cracks – Killing Daisies – Dead Fish – Chump – End Of Pipe – Krang – Bike Age – Primetime Failure – Altitude – Smacked – Jaja Bojz – Four Black Lungs – Potato Mushroom – Stone Leek – Lilith & The Noise Boys – Slovenians

( * = Montag / PRH Warm-Up-Show!)

Festival ABC und weitere Informationen: www.punkrockholiday.com