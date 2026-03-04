Quelle: Starkult Promotion
Punk Rock Holiday 2.6: weiterer Zuwachs für das Line-Up 2026

Das Festival-Highlight am Soča River ist nahezu komplett

Sonne, Strand, Gute Laune und vor allem jede Menge tolle Live Musik, all das bietet das Punk Rock Holiday Festival in Tolmin – Slowenien. Das sich dies über die Jahre weit über die slowenischen Landesgrenzen hinausgehend herumgesprochen hat, ist kaum verwunderlich.

Umgeben von Bergen und schattenspendenden Bäumen auf dem Campingplatz, mediterranes Klima, Strände mit zwei Bühnen, eine Hauptbühne inmitten von Baumreihen, keine wirkliche Grenze zwischen den Bands und den Zuschauern und eine Bühne am sogenannten “Paradies-Strand“ – das macht dieses Festival einzigartig und ein Urlaubs-Feeling ist garantiert!

Wer sich einen Eindruck verschaffen mag, weshalb sich jedes Jahr Rock-Fans aus allen Winkeln der Erde nach Slowenien aufmachen, kann das hier tun:

Selbst nach der Bekanntgabe von legendären Szene-Größen wie den Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Less Than Jake, Lagwagon, Hot Water Music, Satanic Surfers, H20 oder Terror, ist das Line-Up immer noch nicht 100% komplett. Es werden in der nächsten Zeit noch weitere KünstlerInnen angekündigt, auf die ihr euch freuen dürft.

Auch dieses Mal war die diesjährige Ausgabe – wie immer in den letzten Jahren – ausverkauft. Wer noch auf der Suche nach Tickets ist, hat möglicherweise über eine der Beach-Stage-Bands noch Glück. Erneut verfügen die dort vertreteten NewcomerInnen jeweils über ein kleines Ticket-Kontingent, um über Kartenverkäufe etwas Geld in die Bandkassen zu spülen. Unter diesem Link findet sich eine Auflistung!

Das diesjährige Punk Rock Holiday Line-Up liest sich wie folgt:

Dropkick MurphysGogol BordelloLess Than JakeLagwagonHot Water MusicSatanic SurfersTerror* – Good RiddanceLaura Jane GraceH2OPulley* – The Suicide Machines* – Stick To Your GunsThe CasualtiesThe AdolescentsBad Cop Bad CopPunk Rock Factory* – A Wilhelm ScreamWar On WomenScream* – Western AddictionTotal ChaosMaid Of AceThe MeffsSplit DogsTempleton PekHorace Pinker* – Under InfluenceThe CloverheartsRumkicksBallyhoo!For I AmTeresa BanksBeerbongFair Do’sDee CracksKilling DaisiesDead FishChumpEnd Of PipeKrangBike AgePrimetime Failure AltitudeSmackedJaja BojzFour Black LungsPotato MushroomStone Leek Lilith & The Noise BoysSlovenians

( * = Montag / PRH Warm-Up-Show!)

Festival ABC und weitere Informationen: www.punkrockholiday.com