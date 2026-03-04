Eleine: kündigen EU/UK Headliner-Tour für diesen Herbst an

Eleine melden sich zurück – größer, düsterer und lauter als je zuvor. Im Herbst 2026 geht die Band auf ihre bislang ambitionierteste Headliner-Tour!

Vom „Geheimtipp“ kann längst keine Rede mehr sein: Eleine haben sich zur echten Headliner-Macht entwickelt. Ihre Shows stehen für rohe Energie, dichte Atmosphäre und eine Intensität, wie sie nur diese Band entfesseln kann. Jahrelanges Touren, stetig wachsende internationale Hörergemeinde und eine immer stärker werdende Fanbasis haben den Weg für diese große Europa-Tour geebnet.

„Wir freuen uns jetzt schon riesig auf diese Tour! Nach dem Erfolg unserer letzten beiden Headliner-Runs, und das alles dank unserer unglaublichen Fans, können wir es kaum erwarten, das Ganze noch einmal zu machen. Und diesmal noch größer!

Wir bringen eine größere Produktion mit, brandneue Songs in der Setlist und pure, empowernde Energie. Unser Publikum ist ekstatisch, loyal und laut. Sie geben uns so viel Kraft, und genau dieses Gefühl wollen wir ihnen zurückgeben. Viele unserer Fans – unsere Legionen – sprechen von einem Gefühl der Zugehörigkeit, von echter Einheit.

Und wir stehen voll hinter dieser Aussage. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir Eleine! Wir können es kaum erwarten, euch zu sehen!“ – Madeleine & Rikard

Tickets sind ab sofort erhältlich. Erlebt Eleine live an folgenden Terminen:

08.10.26 De – Hamburg, Logo

09.10.26 De – Dortmund, Junkyard

10.10.26 Nl – Hoogeveen, Podium

11.10.26 Be – Kortrijk, Dvg Club

13.10.26 Uk – London, The Underworld

14.10.26 Uk – Southampton, The Brook

15.10.26 Uk – Manchester, Rebellion

16.10.26 Uk – Glasgow, Slay

17.10.26 Uk – Nottingham, Saltbox

18.10.26 Uk – Birmingham, 02 Institute 2

19.10.26 Fr – Paris, Backstage By The Mill

22.10.26 Es – Barcelona, Razzmatazz 3

23.10.26 Fr – Marseille, Molotov

24.10.26 Ch – Monthey, Pont Rouge

25.10.26 Ch – Lucerne, Sedel

26.10.26 It – Milan, Slaughter Club

27.10.26 De – Munich, Feierwerk

29.10.26 De – Trier, Mergener Hof

30.10.26 At – Salzburg, Rockhouse

01.11.26 Cz – Zlin, Masters Of Rock Café

03.11.26 Pl – Warsaw, Hydrozagadka

04.11.26 Pl – Krakow, Zascianek

05.11.26 Pl – Poznan, 2progi

06.11.26 De – Berlin, Cassiopeia

07.11.26 De – Hannover, Cafe Glocksee

08.11.26 De – Leipzig, Hellraiser

Info, Tickets & Meet & Greet Packages: https://www.eleine.com/pages/tour

Eleine sind:

Madeleine Liljestam | Gesang

Rikard Ekberg | Gitarre, Gesang

Victor Jonasson | Gitarre

Eleine online:

https://www.facebook.com/eleineofficial

https://www.instagram.com/eleineofficial/#