Whiteabbey: präsentieren erste Single „Master Plan“ aus ihrer kommenden EP „Trilogy II: Sweet Revenge“

Whiteabbey haben ihre neue Single Master Plan als Auftakt zu ihrer kommenden EP Trilogy II: Sweet Revenge veröffentlicht, die am 1. Mai erscheint.

Stream: https://whiteabbey.spread.link/trilogyii

Master Plan entführt den Hörer nicht in eine Schokoladenfabrik, sondern zieht ihn an einen weitaus beunruhigenderen Ort. Dies ist nicht die Geschichte, mit der man aufgewachsen ist. Whiteabbey interpretieren Willy Wonka neu – nicht als skurrilen Exzentriker, sondern als jemanden, der von der Grausamkeit seiner Kindheit geprägt wurde. Das Hänseln und Lachen, das noch lange nach dem Schulgong nachhallte. Jahre später halten die Kinder eben dieser Klassenkameraden goldene Tickets in den Händen. In der Fabrik geschieht nichts zufällig. Jede Erfindung hat einen Zweck. Jede Herausforderung ist bedeutungsvoll. Jede Konsequenz fühlt sich … persönlich an. Whiteabbey vermischen die verdrehte Moral von Willy Wonka mit der alptraumhaften Bedrohung durch Freddy Krueger und entführen den Hörer in die Tiefen des Horrors. Und, ganz im Sinne von Quentin Tarantino, beginnen wir dort, wo jede gute Geschichte beginnt – mitten drin, ein abrupter Schnitt direkt ins Chaos, bevor die Handlung zurückgespult wird, um zu enthüllen, wie alles sorgfältig in Gang gesetzt wurde. Master Plan handelt weniger von Wut als vielmehr von Ausgewogenheit – ein eindringliches „Was wäre wenn?“, in dem die Vergangenheit nie wirklich vergessen wird und die Schokoladenfabrik zum Schauplatz lang ersehnter Gerechtigkeit wird.

Whiteabbey – Live-Termine:

31.10.26 The Diamond Club, Ahoghill (NI)

26.12.26 The Dementia Aware Festivities 2026, Coventry (UK)

Whiteabbey sind:

Tamara Bouwhuis – Gesang

Steve Moore – Gitarren

Graham McNulty – Bass

Badger Duncan – Schlagzeug

Whiteabbey online:

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