Whiteabbey: veröffentlichen Fleetwood Mac-Cover „Go Your Own Way“

Der legendäre DJ und langjährige Fan der Band, Neal Kay, schlug Whiteabbey vor, eine Coverversion von Go Your Own Way (Fleetwood Mac) zu machen – die Band konnte nicht ablehnen. In enger Zusammenarbeit mit Neal präsentiert die Band ein frisches neues Arrangement, ein eindringliches Intro sowie ein beeindruckendes neues Gitarrensolo. Das Tüpfelchen auf dem i ist die herausragende Gesangsleistung von Tamara Bouwhuis, die garantiert Gänsehaut verursacht.

Seht euch das Video zu Go Your Own Way (Fleetwood Mac-Cover) hier an:

Whiteabbey sind:

Tamara Bouwhuis – Gesang

Steve Moore – Gitarre

Graham McNulty – Bass

Badger Duncan – Schlagzeug

Whiteabbey online:

https://www.facebook.com/whiteabbeyofficial

https://www.instagram.com/WhiteabbeyOfficial/