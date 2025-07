Call Of Charon: Album Release Show am 05.09.2025 im Café Nova in Essen

Am 05.09.2025 ist es endlich so weit: Die deutsche Death-Metal-Band Call Of Charon präsentiert ihr brandneues Studioalbum Tales Of Tragedy live auf der Bühne des Café Nova in Essen! Die Veröffentlichung erfolgt über Massacre Records in Kooperation mit Mystic Production und markiert den Startschuss für einen heiß erwarteten Veröffentlichungskalender.

Für diesen besonderen Abend haben sich Call Of Charon nicht lumpen lassen und gleich drei weitere hochkarätige Acts mit im Gepäck: Alibi For A Murder, The Monistic und Detartrated werden das Publikum mit brachialen Riffs und donnernden Breakdowns ordentlich einheizen.

Einlass zum Metal-Spektakel ist ab 18:00 Uhr. Tickets sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erhältlich.

Bands : Call Of Charon, Alibi For A Murder, The Monistic und Detartrated

Veranstaltungsort: Café Nova, Essen

Datum: 05.09.2025

Einlass: 18:00 Uhr

Tickets: Im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.