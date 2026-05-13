Carnifex: unterschreiben bei Sumerian Records und veröffentlichen neue Single „Roses And Rotting Corpses“

Die südkalifornischen Deathcore-Titanen Carnifex haben offiziell bei Sumerian Records unterschrieben – ein Schritt, der den Beginn eines kraftvollen neuen Kapitels für eine der beständigsten Größen der extremen Musikszene markiert. Um diese Ankündigung gebührend zu feiern, hat die Band ihre brandneue Single Roses And Rotting Corpses veröffentlicht. Seht euch das Musikvideo hier an:

Seit fast zwei Jahrzehnten bewegen sich Carnifex am düsteren Rand des amerikanischen Deathcore und haben dabei ein Werk geschaffen, das von gnadenloser Härte, einer „Blackened“-Atmosphäre und einer visuellen Welt geprägt ist, die tief in Themen wie Tod, Horror und dem Okkulten verwurzelt ist. Im Jahr 2005 aus Südkalifornien hervorgegangen, spielten Carnifex eine wegweisende Rolle bei der Formung der ersten Welle des Genres und behaupten sich seither an dessen Spitze.

Mit Roses And Rotting Corpses öffnen Carnifex die Tür zu ihrer nächsten Ära. Der Track wartet mit jener Wucht und Bedrohlichkeit auf, die die Fans erwarten, doch ihm wohnt zugleich eine erneuerte Zielstrebigkeit inne – eine geschärfte Vision, die die apokalyptische Härte der Band noch tiefer in die Dunkelheit zieht und gleichzeitig die Bühne für das bereitet, was als Nächstes folgt.

Zum Label-Signing und der neuen Single äußert sich die Band wie folgt: „We’ve entered a new era of Carnifex, and I couldn’t be happier to do it with Sumerian Records. Carnifex and the team at Sumerian have parallel histories going back nearly two decades, so to finally be working together on what will arguably be our best album is an incredible feeling. Our new song Roses & Rotting Corpses is just the beginning of this next chapter.“

Für Carnifex bedeutet dieser Schritt mehr als nur einen Labelwechsel. Er markiert den Beginn einer frischen kreativen Phase für eine Band, die den Wurzeln des Deathcore treu bleibt, während sie zugleich dessen Atmosphäre, Extremität und emotionale Tiefe stetig erweitert.

Bekannt für ihre visceral-intensiven Live-Auftritte und ihre unermüdliche weltweite Tourtätigkeit, sind Carnifex zu einer festen Größe in den Line-ups von Death Metal-, Black Metal-, Metalcore- und Hardcore-Festivals avanciert und bringen ihren chaotischen, emotional aufgeladenen Sound auf Bühnen rund um den Globus. Von vollgepackten Clubs bis hin zu den Massen großer Festivals – die Live-Präsenz der Band bleibt einer der eindrucksvollsten Belege dafür, was sie über zwei Jahrzehnte hinweg so vital und relevant gehalten hat.

Roses And Rotting Corpses ist ab sofort erhältlich. Weitere Neuigkeiten von Carnifex werden in Kürze bekanntgegeben.

Carnifex sind:

Scott Lewis – Gesang

Cory Arford – Gitarre

Neal Tiemann – Gitarre

Shawn Cameron – Schlagzeug

Fred Calderon – Bass

Carnifex online:

https://www.facebook.com/CarnifexMetal

https://www.instagram.com/carnifex/