Axemaster: melden sich mit eindringlicher Single/Video „Murder Of Crows“ zurück

Die US-Heavy-Metal-Veteranen Axemaster präsentieren Murder Of Crows – die erste Singleauskopplung aus ihrem kommenden Studioalbum Of Beasts And Plagues, das am 19. Juni über Cosmic Fire Records erscheinen wird. Der Titel wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das einen ersten, fesselnden Einblick in das neue Material der Band gewährt. Hier geht es zum Video:

„Of the people who have heard the album, many picked ‚Murder‘ as their fave. Very creepy, yet powerful, with great vocals!!!!!“, kommentiert Leadgitarrist Joe Sims.

Sänger Geoff McGraw fügt hinzu: „A dark and doomy track much like the Plague Doctors themselves!“

Mit Murder Of Crows zeigen sich Axemaster von ihrer dunkelsten und intensivsten Seite. Der Song verbindet wuchtiges Riffing mit einer beklemmenden Atmosphäre und einer eindrucksvollen Gesangsleistung, wodurch er die dynamische Bandbreite des bevorstehenden Albums eindrucksvoll unterstreicht.

Of Beasts And Plagues – Tracklist:

The Plagues Among Us…. Murder Of Crows The Dark Side Kissed With A Fist Clinging To Life Terrortory Forsaken II Dealers Danse Macabre Machine Dagon Rising Shadows Cast

Of Beasts And Plagues erscheint am 19. Juni über Cosmic Fire Records.

Für Fans von echtem Heavy Metal – getragen von Kraft, Entschlossenheit und Herzblut – markiert Of Beasts And Plagues eine triumphale Rückkehr. Nach Jahren engagierter Arbeit sind Axemaster bereit, ein Album auf die Welt loszulassen, das die Essenz ihres Vermächtnisses einfängt und gleichzeitig mit neuer Energie und Intensität voranschreitet.

In den 1980er Jahren gegründet, traten Axemaster in einer der rauesten und prägendsten Epochen des Heavy Metal auf den Plan. Im Laufe der Jahrzehnte erarbeitete sich die Band durch zahlreiche Veröffentlichungen einen starken Ruf im Underground und gewann eine treue internationale Fangemeinde. Trotz Besetzungswechseln und Umbrüchen in der Musikindustrie sind Axemaster ihrem Anspruch treu geblieben, authentischen Heavy Metal voller Charakter und Emotionen zu erschaffen.

Heute führt die Band dieses Vermächtnis mit einem Sound fort, der klassischen US-Metal nahtlos mit Elementen aus Thrash und Doom verbindet. Schwere Riffs, treibende Rhythmen, aggressiver und doch melodischer Gesang sowie eine düsterere, intensivere Atmosphäre prägen Of Beasts And Plagues. Das Album stellt eines der stärksten kreativen Statements der Band bis dato dar – fest verwurzelt im Geist des Metal der 1980er Jahre, und doch mit einer modernen Note aufgefrischt.

Mit einer über drei Jahrzehnte währenden Geschichte haben Axemaster elf offizielle Alben bei diversen internationalen Labels veröffentlicht; zudem fand ihre Musik Einzug in Filme, Kompilationen und unzählige Publikationen weltweit. Seit ihrer Rückkehr im Jahr 2010 unter der Leitung von Gründungsmitglied Joe Sims hat sich die Band stetig weiterentwickelt, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen. Sie teilten die Bühne mit Acts wie Sebastian Bach, Grim Reaper, Halloween, Riot und vielen anderen und traten auf bedeutenden Underground-Festivals in den gesamten USA auf.

Mit Of Beasts And Plagues beweisen Axemaster einmal mehr ihre anhaltende Relevanz und Leidenschaft – und liefern ein Album ab, das gleichermaßen langjährige Fans wie auch eine neue Generation von Metal-Hörern anspricht.

Axemaster sind:

Geoff McGraw – Gesang

Joe Sims – Leadgitarre

Jenson Kozar – Bass

Adam Windisch – Schlagzeug

Axemaster online:

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