False Idols: haben ihr neues Werk „Initiation“ fertiggestellt

False Idols mit Ronny Munroe (ex-Metal Church, ex-Vicious Rumors, Munroe’s Thunder, Cave) haben neues Material erschaffen. Die Band freut sich, ihr Album Initiation vorzustellen.

False Idols ist eine Zusammenarbeit zwischen Ronny Munroe und Johan de Jager (ex-Voice Of Destruction, ex-Arcana XXII, Overlord und Hybris), die epischen, traditionellen und melodischen US Heavy Metal liefern.

Die ersten Schritte wurden 2023 unternommen, als Johan de Jager mehrere Tracks komponierte und nach einem passenden Sänger suchte. Ronny Munroe erklärte sich bereit, als Gastvokalist an den Songs mitzuwirken, was zur Entstehung der False Idols – Initiation EP führte.

Die meisten Aufnahmen wurden 2023 abgeschlossen, während das Mixing und Mastering in die ersten Monate des Jahres 2024 fielen.

Aktuell arbeitet False Idols an einem vollständigen Album, bei dem Wags Wagner die Vocals übernimmt, da Ronny sich auf seine Hauptbands konzentriert.