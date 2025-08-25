Galge: veröffentlichen neues Video „Genklang“ vor der Veröffentlichung des neuen Albums

Die zweite Single mit dem Titel Genklang von Galge wird Teil des kommenden Albums Dødelig, das für 2025 angekündigt ist. In Genklang vertieft sich die Band in experimentelles und melodisches Songwriting, ohne ihren charakteristischen, schweren Sound zu verlieren. Dunkelheit und Licht finden gleichermaßen Ausdruck in der Musik und den Texten, die die Erkenntnis thematisieren, dass große Mühen überwunden wurden – jedoch niemals vergessen.

Seht euch das Video zu Genklang hier an:

Wenn man Schwierigkeiten hat, sich anzupassen, muss man gegen den Strom schwimmen. Die dänische Extreme-Metal-Band Galge ist innovativ und kreativ und hat ihren eigenen Sound entwickelt, indem sie sich nicht an stereotype Genre-Konventionen hält.

Dødelig – Tracklist:

1. Morgengry

2. Brosten

3. Nidding

4. Tanekløse Tåber

5. Krise

6. Forlist

7. Blodrød Ly

8. Genklang

9. Under Mulmet

Galge steht an der Spitze der neuen Welle dänischer Metal-Bands und zeigt eindrucksvoll, dass Dänemark auf internationaler Ebene liefern kann.

Galge sind:

Søren Tuborg – Gesang

Sofus Emil Kromann – Gitarre

Halfdan Geertsen – Bass

Mathias Lundbæk – Schlagzeug

Galge online:

https://www.facebook.com/galgeband

https://www.instagram.com/galgeband/