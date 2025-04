Galge: veröffentlichen Video zu „Brosten“ über Blood Blast Distribution

Die neue Single der genreübergreifenden Metal-Band Galge ist jetzt erhältlich. Der überwältigend schwere Track Brosten aus dem bevorstehenden zweiten Album Dødelig erzählt die Geschichte eines wütenden und rachsüchtigen Protagonisten, dessen Liebe durch die Hand eines gedankenlosen Narren schwer verletzt wurde. In den flüchtigen Momenten, in denen Verzweiflung und Angst einem bösartigen Durst nach Rache weichen, sieht der Protagonist rot und handelt ausschließlich, um diejenigen zu bestrafen, die ihm Unrecht getan haben, bevor er letztendlich akzeptiert, dass Gewalt nicht die Lösung ist.

Seht euch das Video zu Brosten hier an:

Wenn man sich nicht mit dem Anpassen abfinden kann, muss man gegen den Strom schwimmen. Die dänische Extreme Metal-Band Galge ist innovativ und kreativ und hat ihren eigenen Sound kreiert, indem sie nicht an stereotypen Genre-Konventionen teilnimmt.

Neckbreakker – Within The Viscera Tour

w/ Galge

18.04.25 FR – Paris / Backstage By the Mill

19.04.25 DE – Weinheim / Cafe Central

20.04.25 DE – Dresden / HD

21.04.25 DE – Leipzig / Hellraiser

23.04.25 DE – Düsseldorf / Pitcher

24.04.25 DE – Hannover / Lux

25.04.25 DE – Tilburg / Little Devil Bar

26.04.25 DE – Kiel / Mosh im Mai *

27.04.25 DE – Hamburg / Bambi Galore

29.04.25 DE – Berlin / Cassiopeia

30.04.25 CZ – Prague / Club 007 Strahov

01.05.25 AT – Vienna / Viper Room

02.05.25 PL – Warsaw / VooDoo

03.05.25 PL – Poznan / Pod Minogą

04.05.25 DE – Osnabrück / Bocksmauer

Tickets: https://linktr.ee/NeckbreakkerWithinTheViscera

Galge ist eine Extreme Metal-Band, die brutale und progressive Musik spielt. Die Band mischt Elemente aus einer Vielzahl von Genres, wie Death Metal, Black Metal und Post-Rock. Dies kulminiert in ihren charakteristischen schönen Akkordfolgen, technischen Riffs und ungewöhnlichen Taktarten.

Galge wird von dem Leadsänger Søren Tuborg angeführt. Tuborg ist bekannt für seine dynamischen, zertrümmernden Growls und Schreie sowie für seinen extrem weiten Stimmumfang. Alle Texte sind auf Dänisch und man kann die Bedeutung der lyrischen Inhalte in jeder Darbietung spüren. Sofus Emil Kromann kombiniert virtuos-artiges Gitarrenspiel mit aggressivem und dreckigem Sound, was der Band ihren einzigartigen Klang verleiht. Mathias Lundbæk (Schlagzeug) und Halfdan Geertsen (Bass) bilden den Kern der Band mit ihren enorm schweren Grooves, die den Sound der Band massiv erscheinen lassen.

Seit ihrem Debütalbum Løkkelig im Jahr 2021 ist die Band ein aktiver Live-Act in der dänischen Metalszene. Sie haben in den meisten bekannten Venues Dänemarks sowie beim Spot Festival, Copenhell Freezes Over und Copenhell 2023 gespielt.

2024 markiert den künstlerischen Höhepunkt von Galge und sie sind bereit, ihr zweites Album zu veröffentlichen. Ihr Sound ist nur noch raffinierter, ohrenbetäubender und durchdringender geworden. Die musikalischen Fähigkeiten und die technische Professionalität von Galge wurden durch ihre Live-Auftritte nur gestärkt. Lyrisch ist Galge besessen von menschlichen Emotionen, und Themen wie Gore und Misanthropie sind in den Texten nicht zu finden. Galge interessiert sich vielmehr für alltägliche Gefühle und das, was dahinter steckt, die Komplexität von Liebe, Angst und menschlicher Interaktion usw. Galge sind die Spitze der neuen Welle dänischer Metalbands. Sie zeigen eindrucksvoll, dass Dänemark auf internationaler Ebene liefern kann.

