Verlosung: dreimal 2 Tickets für das HEX am 16.05.2026 im Filmmuseum in München 

Time For Metal und der DOK.fest – Internationales Dokumentarfilmfestival München e.V. verlosen dreimal 2 Tickets für das HEX am 16.05.2026 im Filmmuseum in München.

HEX – Regie: Maja Holand / Norwegen 2025 / 92 Minuten

Mit der Gründung der Band Witch Club Satan starten drei Frauen in ihren Dreißigern eine feministische Konterrevolution in der männerdominierten Black-Metal-Szene Norwegens. Drei Jahre lang wollen sie alles für das Projekt geben – sie formen einen Hexenzirkel und verbinden Musik, Ritual und Alltag.

HEX ist an folgenden Terminen beim Dok.fest zu sehen: Sa, 16. Mai 2026, 19:00 Uhr (Filmmuseum)

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 15.05.2026!

Time For Metal und der DOK.fest – Internationales Dokumentarfilmfestival München e.V. wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Friday 15th of May 2026 12:00:00 AM