Mississippi Supercult: haben ihren neuen Song „Lovin’Heart“ veröffentlicht

Die italienische Rockband Mississippi Supercult entstand im Sommer 2024 aus den Überresten mehrerer Musikprojekte. Bereits Ende November desselben Jahres veröffentlichte die Band ihre erste Single. Kurz darauf folgten vier weitere Songs, die gemeinsam ihre Debüt-EP bildeten.

Mit diesem ersten Werk machten die Musiker schnell auf sich aufmerksam und erspielten sich innerhalb kurzer Zeit einen Namen in der italienischen Rockszene. Im Sommer 2025 wurden Mississippi Supercult eingeladen, als Support-Act für den Gitarristen Paul Gilbert von Mr. Big im Bilbao in San Polo d’Enza aufzutreten. Außerdem eröffneten sie ein Konzert von Ghigo Renzulli der italienischen Rockband Litfiba im Fuori Orario in Gattatico.

Im Verlauf ihres ersten Bandjahres spielte die Gruppe zahlreiche Live-Konzerte und erhielt begeisterte Kritiken für ihre energiegeladenen Shows.

Ihre zweite EP war zu diesem Zeitpunkt nahezu fertiggestellt und wurde im April 2026 veröffentlicht.

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