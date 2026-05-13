Sixstrings: haben ihr neues Album „World Is On Fire“ veröffentlicht

Die Band sorgt aktuell international für Aufmerksamkeit. Auch in den Medien wächst das Interesse stetig. So wurde die Band unter anderem vom bekannten spanischen Rock-Portal MariskalRock hervorgehoben und als vielversprechender Act der aktuellen Rock- und Metalszene präsentiert.

Parallel dazu läuft derzeit die aktuelle Tournee zum Album World Is On Fire mit Konzerten in Spanien und dem Vereinigten Königreich. Die Live-Shows bringen die neuen Songs erstmals direkt auf die Bühne und stoßen bereits auf großes Interesse bei Fans und Presse.

Für die Produktion des Albums setzte die Band auf höchste Qualität: Aufgenommen wurde World Is On Fire in den WheelSound Studios unter der Leitung von Produzent Txosse Ruiz.

Mit internationaler Pressepräsenz, einer laufenden Europatour und einer hochkarätigen Produktion etabliert sich World Is On Fire zunehmend als eines der spannenden Rock-Releases des Jahres.

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