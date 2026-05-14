DVRK: hauen neue Single „Misery Repeat“ raus

DVRK – das französische Quintett, geschmiedet an der Schnittstelle von Deathcore, Nu-Metal und elektronischer Bassmusik – hat am 11. Mai die neue Single Misery Repeat auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht. Es ist die erste Veröffentlichung aus einer neuen, anspruchsvolleren Phase: ein Signal dafür, dass das Programm – dessen Rahmen bereits auf der Debüt-EP Infinite Reminiscence seinen Ursprung gefunden hat – nun in die Eskalation übergeht.

Seht euch das Video zu Misery Repeat hier an:

Stream Misery Repeat: https://orcd.co/dvrkmiseryrepeat

FFO: Emmure, Lorna Shore, Whitechapel

Misery Repeat wurde von Fabien Letren und Bastien Deleule produziert sowie von Bastien Deleule im Nalcon Studio aufgenommen. Abgemischt und gemastert wurde die Single von Eloi Nicod im Craftline Studio. Das Artwork stammt von Cédric Faullummel.

Misery Repeat beginnt, wie alle Initiationen beginnen: mit einer Stimme. Eine Aufnahme aus der VHS-Ära, gesprochen auf Ukrainisch, wendet sich direkt an den Hörer und bestätigt, dass die erste Sitzung des DVRK-Programms abgeschlossen ist – und dass das Folgende härter, schneller und gnadenlos sein wird. DVRK präsentieren sich weniger als bloße Band, sondern vielmehr als System; als eine globale Organisation, die ihre Subjekte immer weiter eskalierenden Prüfungen unterzieht und deren Einflussbereich Sprachen und Grenzen überspannt. Die künftigen Veröffentlichungen werden Französisch, Japanisch und andere Sprachen beinhalten – jede einzelne zieht den Hörer tiefer hinein in eine Mythologie, die weder ein klares Zentrum noch ein sichtbares Ende kennt. In ihrem Kern, unterhalb der Architektur des Programms, verbirgt sich jedoch etwas zutiefst Menschliches: ein Mann, verzehrt von einer Liebe, die untrennbar mit seinem eigenen Ruin verschmolzen ist; ein Mann, der sich betäubt, indem er trinkt, und dem es unmöglich ist, wieder an die Oberfläche zu gelangen. Das Programm rahmt ihn ein. Der Song gewährt ihm keine Schonung.

DVRK wird das Programm Anfang 2027 im Rahmen der Impericon Shred Fest – More Is Not EnoughTour durch Europa und das Vereinigte Königreich auf die Bühne bringen – gemeinsam mit Obscura, Pestilence, Cryptic Shift und Thus. Die Tour umfasst 39 Termine in 15 Ländern; sie beginnt am 20. Januar in Aschaffenburg und endet am 27. Februar in München. Alle Termine findet ihr hier.

DVRK ist ein französisches Quintett, das sich ursprünglich 2019 als Soloprojekt gegründete. Die Band hat sich seitdem zu einem vollständigen Ensemble erweitert – bestehend aus Julian Wilt am Gesang, Bastien Deleule und Gérald Audiard an den Gitarren, Fabien Letren am Bass sowie Vincent Vidal am Schlagzeug.

Von Anfang an agierten DVRK weniger wie eine herkömmliche Band, sondern vielmehr wie ein System – eine konstruierte Welt mit eigener Logik, eigener Sprache und einer sich stetig zuspitzenden Erzählung. Jede Veröffentlichung fungiert dabei als eine „Übertragung“, die die Hörer tiefer in eine Mythologie hineinzieht; diese inszeniert das Projekt als ein globales Programm, das seine Subjekte immer anspruchsvolleren Sitzungen unterzieht. Die Debüt-EP Infinite Reminiscence – veröffentlicht über Season Of Mist – legte hierfür den Grundstein. Misery Repeat markiert nun den Beginn des nächsten Kapitels.

Zu den bisherigen Kollaborationspartnern zählen Conquer Divide, Cove Reber, Chunk! No, Captain Chunk! sowie Hyro The Hero.

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