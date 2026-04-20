The Last Ten Seconds Of Life: veröffentlichen Video zu „Rat Trap“ feat. Nate Johnson

Die aus Pennsylvania stammende Deathcore-Band The Last Ten Seconds Of Life veröffentlicht hat am vergangenen Freitag ihr Video zu Rat Trap veröffentlicht. Der Song, auf dem Nate Johnson (ex-Fit For An Autopsy) als Gastmusiker zu hören ist, stammt vom neuen Album The Dead Ones, das zeitgleich bei Metal Blade Records erschienen ist!
The Dead Ones ist ein intensives und sehr persönliches Album und markiert das Debüt von The Last Ten Seconds Of Life bei Metal Blade Records. Für die zehn Originaltracks des brachialen Deathcore, produziert von Carson Slovak und Grant McFarland von Atrium Audio aus Pennsylvania, konzentrierte sich die Band auf Gitarren-, Bass- und Schlagzeugsounds sowie auf Mix und Mastering, um einen, wie Gitarrist Wyatt McLaughlin es nennt, „extrem fetten Sound und ein brachiales Gefühl“ zu erzielen.
Neben Johnson auf Rat Trap enthält die Platte Gastauftritte von David Simonich von Signs Of The Swarm auf Make It To Heaven, Alan Grnja von Distant auf Dollar To A Dime und Storm Strope, dem ursprünglichen Sänger von The Last Ten Seconds Of Life, auf XXXXXXXXXX. Mehr Informationen zu The Last Ten Seconds Of Life und ihrem brandneuen Album The Dead Ones findet ihr hier:
