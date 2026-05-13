Bülent Ceylan: veröffentlicht zweites Studioalbum „B.L.N.T.“ am 11.09.2026

Von der Comedy-Bühne in den Moshpit! Bülent Ceylan veröffentlicht am 11. September 2026 sein zweites Studioalbum und Labeldebüt B.L.N.T. über Napalm Records! Als einer der bekanntesten Comedians und Entertainer bespielt Bülent Ceylan seit über 25 Jahren die größten Bühnen der Nation und hält mit seinem Humor und seiner bodenständigen Art einen ganz besonderen Platz im Herzen der Fans inne. Neben der Comedy ist er mit Haut und Haar (ganz besonders Letzterem!) dem Metal zugetan – und das nicht nur als Fan. Bülent ist Metalhead durch und durch. 2024 veröffentlichte der Mannheimer sein Debütalbum Ich Liebe Menschen, gefolgt von der gleichnamigen Tour mit seiner vierköpfigen Band. Mit B.L.N.T. festigt er nun einmal mehr seine Stellung als ernstzunehmender Musiker sowie seinen Standpunkt in der Riege des Heavy Metal!

Einen Vorgeschmack auf die neue Platte lieferte kürzlich bereits die vorab veröffentlichte Single Diktatürk (zu seinem gleichnamigen Comedy-Programm). Heute erscheint mit Stumpf Ist Trumpf der Album-Opener und nächste Donnerschlag! Natürlich mit fulminanter visueller Untermalung in Form eines offiziellen Musikvideos.

In Zusammenarbeit mit Christian Neander, Martin Fliegenschmidt und Henning Verlage sind zwölf Songs entstanden, die mit der Vielschichtigkeit des Künstlers einhergehen. Mit B.L.N.T. schafft Bülent Ceylan den Spagat zwischen Augenzwinkern und Gesellschaftskritik und liefert den Hörer*innen sowohl Humor als auch ernste Botschaften. So thematisiert etwa Fünf Vor Zwölf die Dringlichkeit, hinzuschauen, bevor auch noch die letzten Minuten verstreichen, der Closing-Track Am Ende Gut plädiert für Offenheit, Toleranz und dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben, ganz gleich, wie stark der Gegenwind auch sein mag, und Leck Mich Tag steht stark als unverblümtes Statement gegen all jene, auf deren Meinung wirklich kein Wert gelegt werden sollte. Kein Track gleicht dem anderen, und so stehen neben bereits genannten Nummern der Album-Opener Stumpf Ist Trumpf mit seiner einfach-mal-den-Kopf-ausschalten-Attitüde oder Lange Haare, wo der Name mehr als nur Programm ist. Weitere Highlights warten in Form der beiden kraftvollen Balladen Wir Haben Gelebt und Wolfsherz, die zwar das Tempo herausnehmen, nicht aber die Intensität! Ersteres lässt innehalten und zurückblicken: Wer war ich? Was hinterlasse ich? Für das nicht minder emotionale Wolfsherz konnte Bülent Ceylan niemand Geringeren als die Heavy-Metal-Queen höchstpersönlich gewinnen! Doro Peschs rauchige und zugleich einfühlsame Stimme sorgt für absoluten Gänsehautfaktor und unbestreitbaren Wiedererkennungswert. Mit dem frech losrockenden Randale Und Radau stehen alle Zeichen auf Kontrastprogramm, für das Bülent In-Extremo-Frontmann Michael begrüßt und zum völligen Freidrehen einlädt!

Bülent Ceylan kommentiert:

„Für mich wird mit diesem Album ein absoluter Traum wahr. Und ich hoffe, dass die Metaller es genauso feiern werden wie ich. In diesem Album steht ganz viel Bülent. Bülent als Mensch und Bülent als Musiker. Danke auch an Napalm Records, dass Ihr so an mich glaubt und diesen Weg mit mir geht.“

Nach Auftritten auf dem legendären Wacken Open Air, beim Jubiläumskonzert der Scorpions und bei den Metal-Holidays sowie durch die Zusammenarbeit mit dem deutschen Metal Hammer, bei dessen 2024er Award-Verleihung Bülent Ceylan als Moderator durch den Abend führte, ist B.L.N.T. nun das nächste Highlight einer beispiellosen Karriere. B.L.N.T. hat Humor, Köpfchen, und allem voran besonders eines: jede Menge harte Klänge! Ein Album für Heavy-Metal-Fans und all diejenigen, die Bülents Leidenschaft, Offenheit und genauen Blick auf die Gesellschaft teilen.

B.L.N.T. Tracklist:

1. Stumpf Ist Trumpf

2. Fünf Vor Zwölf

3. Wir Haben Gelebt

4. Wolfsherz (Feat. Doro)

5. Keiner Kommt Hier Lebend Raus

6. Habt Euch Endlich Alle Lieb

7. Lange Haare

8. Randale Und Radau (Feat. Michael Rhein)

9. Ein Hoch Auf Die Beschissenen Zeiten

10. Leck Mich Tag

11. Diktatürk

12. Am Ende Gut

B.L.N.T. wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

· 1-LP Gatefold Splattered Transl. Orange/Black White, inkl. LP-sized Booklet – nur im Napalm Records Mailorder erhältlich

· 1-LP Digipak + Shirt Bundle – nur im Napalm Records Mailorder erhältlich

· 1-CD Digipak + Shirt Bundle – nur im Napalm Records Mailorder erhältlich

· 1-LP Gatefold Translucent Red

· 1-CD Digipak

· Digitales Album

Bülent Ceylan live

Clubtour 2026

22.09.26 DE – Mannheim / Capitol

23.09.26 DE – Saarbrücken / Garage

24.09.26 DE – Essen / Weststadthalle

26.09.26 DE – München / Backstage

27.09.26 DE – Nürnberg / Hirsch

29.09.26 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

30.09.26 DE – Frankfurt / Batschkapp