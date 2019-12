Bülent Ceylan & Die Metal Angels, Beyond the Black und die Mozart Heroes: Am 28.07.2020 beim Festival Schloss Kapfenburg

Bülent & Die Metal Angels spielen am Dienstag, den 28.07.2020, beim Festival Schloss Kapfenburg. Und sie bringen sich ebenso prominente Verstärkung mit: Die Mozart Heroes und Beyond the Black werden mit ihnen den Schlossinnenhof rocken.

Der bekennende Metal-Fan Bülent Ceylan gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Seit 22 Jahren begeistert er die Zuschauer mit seiner Wandlungsfähigkeit und lässt dabei auch immer wieder seine musikalische Leidenschaft für Metal aufblitzen. Bei seiner Teilnahme an der Premieren-Staffel von The Masked Singer im Sommer 2019 konnte der Mannheimer Star-Comedian dann schließlich beweisen, dass er auch als Sänger zu den ganz Großen gehört. Als geheimnisvoller Metal-Engel überzeugte er mit seiner Stimme und seiner Performance ein Millionenpublikum, das ihn neben Profi-Musikern wie Gil Ofarim und Max Mutzke bis ins Finale wählte.

Seitdem wurden die Rufe von Comedy- und Metal-Fans immer lauter, die mehr vom Sänger und Rocker Bülent Ceylan sehen und vor allem hören wollten. Im Dezember 2019 gründet Bülent Ceylan schließlich mit einigen Top-Musikern die Band Bülent & Die Metal-Angels! Zusammen werden sie 2020 in Wacken auftreten und Songs im unverwechselbaren Ceylan-Stil auf die Bühne bringen. Die Generalprobe findet am 28. Juli beim Festival Schloss Kapfenburg statt.

Für das richtige Festivalfeeling bringt Bülent gleich zwei Bands mit: Die Mozart Heroes und Beyond the Black. Das Schweizer Duo Mozart Heroes rockt mit Violoncello und Gitarre durch sämtliche Musikepochen und kombiniert dabei feine klassische Melodien mit brachialen Rock Riffs und epischen Filmscores. Die Helden des brisantesten Crossovers aller Zeiten spielen, dass die Funken sprühen. Das ist Hard Rock Classic on Fire – intensiv, virtuos, leidenschaftlich.

Beyond the Black war bereits 2016 zu Gast auf dem Schloss. Aus den damaligen Newcomern ist längst eine etablierte Größe des Symphonic Metal geworden. In ihren Liedern duellieren sich zarte Melodien mit dem herben Klang von E-Gitarren, Harmonien fließen über in Metal und zurück, es ist ein mitreißender Strudel aus Rhythmus, Kontrast und Emotion. Dabei schafft es die wunderbare Stimme von Frontfrau Jennifer Haben mühelos, einem schon mit wenigen Tönen Gänsehaut zu verpassen.

Karten für das Konzert (Stehplatz 49,85, Sitzplatz 61,95 Euro) von Bülent & die Metal Angels mit Beyond the Black und den Mozart Heroes am Dienstag, den 28.07.2020, sind auf www.schloss-kapfenburg.de, unter Fon +49 7363 96 18 17 sowie an allen CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich. Beginn ist 20.00 Uhr.

Auch Karten für das Stiftungsfest mit der Eröffnungsperformance „in situ 21 – Talking Drums“ sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Freitag, den 24. Juli 2020, ab 20.30 Uhr, Festivalbühne

Stiftungsfest || in situ 21 – Talking Drums

Feuerwerk und Lichterzauber, Faszination Perkussion, mitreißende Rhythmen und exotische Klänge – anlässlich der Eröffnung des 21. Festival Schloss Kapfenburg geht es für das Publikum auf eine farbenprächtige Reise durch Zeit und Kontinente. Es spielen die Talking Drums, das Perkussions-Ensemble der Hochschule für Musik Stuttgart, unter der Leitung von Eckhard Stromer und Klaus Dreher.

Sitzplatzkarten für das Stiftungsfest mit der Eröffnungsperformance in situ 21 – Talking Drums am Freitag, den 24. Juli gibt es unter Fon +49 7363 96 18 17 und auf www.schloss-kapfenburg.de. Der Preis beträgt 55,00 Euro.