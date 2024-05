Skyeye: veröffentlichen zweite Single und Lyric-Video

Manche Bands spielen Heavy Metal. Und manche Bands sind Heavy Metal. Die slowenischen Stürmer von Skyeye sind aktuell das beste Beispiel für Kategorie zwei: Mit ihrem stählernen dritten Album New Horizons bewirbt sich die eingeschworene Bruderschaft offiziell und erfolgreich um die Stelle als Gralshüter der einzig wahren Musik.

New Horizons wird am 19. Juli 2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Nun präsentiert die Band die zweite Single Far Beyond. Der Song ist ab sofort auf sämtlichen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar. Das offizielle Lyric-Video zum Song hier es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Die zweite Single Far Beyond gehörte zu den ersten Songs, die für unser drittes Album geschrieben wurden, wurde aber zwei Jahre lang auf Eis gelegt und sollte ein Bonustrack werden. Nach einigen Änderungen in letzter Minute begann der Song wirklich zu glänzen und wurde auf die Platte genommen. Far Beyond beginnt mit einem Intro, das die Vorfreude steigert, bis das grandiose Gitarrenriff einsetzt und uns auf eine Reise zu einem wunderschönen, emotionalen und kraftvoll galoppierenden Refrain führt. Der Text zeichnet das Bild eines Mannes, der immer auf der Flucht ist, weg von den Orten und Menschen, die er kennt und liebt, weil er denkt, dass dies seine eigenen Probleme lösen und ihn wieder glücklich machen wird. Aber er findet heraus, dass er in Wirklichkeit vor sich selbst und vor seinen Dämonen wegläuft, mit denen er in seinem Kopf kämpft. Wir alle müssen manchmal innehalten und unser eigenes Bild im Spiegel betrachten, denn das Leben ist nur eine kurze Reise, die bis in die Ewigkeit nachhallt.“

Das Video zur ersten Single, Railroad Of Dreams, kann hier gesehen werden: https://youtu.be/xeSqiOLXoX8

Das Album kann auf CD und farbigem Vinyl hier bestellt werden: https://lnk.to/SkyEyeNewHorizons