Skyeye: neues Album „New Horizons“ kommt am 19.07.2024

Manche Bands spielen Heavy Metal. Und manche Bands sind Heavy Metal. Die slowenischen Stürmer von Skyeye sind aktuell das beste Beispiel für Kategorie zwei: Mit ihrem stählernen dritten Album New Horizons bewirbt sich die eingeschworene Bruderschaft offiziell und erfolgreich um die Stelle als Gralshüter der einzig wahren Musik.

New Horizons wird am 19. Juli 2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

„Das neue Album ist eine Fortsetzung dessen, was wir in den letzten Jahren etabliert haben“, erklärt Sänger Jan. „Jeder Song auf dem Album ist seine eigene Welt und erzählt seine eigene Geschichte.“ Wie der aufmunternde Titel schon andeutet, geht es hier um Neuanfänge, große Veränderungen und gigantische Herausforderungen, eine Platte voller Funken schlagender Riffs, heroischer Screams, donnernder Drums und siegessicherer Melodien. „Die Band befand sich bei diesem Album auf einer Suche nach neuen Horizonten“, fügt er hinzu.

New Horizons setzt ein riesiges Ausrufezeichen hinter ihren eisernen Willen, das Evangelium des einzig wahren Heavy Metal zu verbreiten: Skyeye vereinen die Grandezza von Iron Maiden mit der Wucht von Judas Priest und dem jugendlichen Elan der ersten Hammerfall, was auch hierzulande von der Presse nicht unbemerkt bliebt: 2021 kürte der Metal Hammer die Band zum „Newcomer des Jahres“.

Skyeye gibt es vielleicht schon seit einem Jahrzehnt. Und doch fühlt sich New Horizons wie ein echter Anfang an, wie ein erster Meilenstein von vielen, die noch kommen werden. Oder, wie es die Band ausdrückt: „Wir sind mehr als zufrieden mit diesem Album und hoffen, dass die Fans genauso viel Spaß daran haben werden wie wir. Im Namen von SkyEye, let there be Heavy Metal!“

Das beeindruckende Cover-Artwork stammt von Aleksandar Živanov.

New Horizons Tracklist:

1. The Descenders

2. Fight!

3. Far Beyond

4. Railroad Of Dreams

5. Saraswati

6. New Horizons

7. The Voice From The Silver Mountain

8. Forgotten Nation

9. Nightfall

10. The Emerald River

11. 1917

Die erste digitale Single, Railroad Of Dreams, wird am 12. April veröffentlicht.

Pre-Save gibt’s hier: https://lnk.to/RailroadOfDreams

Skyeye sind:

Jan Leščanec – Vocals

Marko Kavcnik – Guitars

Urban Železnik – Guitars

Primoz Lovsin – Bass

Jurij Nograsek – Drums

Skyeye online:

http://www.skyeyeband.com

https://www.facebook.com/SkyEyeBand/

https://www.instagram.com/skyeyeband/