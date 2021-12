Summer Breeze: neue Bands im Line-Up 2022

Liebe Fans, Freundinnen und Freunde des Summer Breeze,



wir freuen uns dass mit den heutigen Ankündigungen und den Bands vom 01. Dezember nun 38 neue Namen für die Jubiläumsedition 2022 innerhalb einer Woche angekündigt wurden! Somit stehen wir bei 98 von mehr als 130 Bands im Line-Up für das Festival 2022. Hier geht es zur Übersicht aller Bands: SBOA BANDS 2022

Tickets: SUMMER BREEZE Shop

Infos & mehr: www.summer-breeze.de

Neu im Line-Up:

Riot: https://www.summer-breeze.de/de/news/riot-of-the-underground-2-217582/

Nuclear Blast Label Night: https://www.summer-breeze.de/de/news/nuclear-blast-label-night-2-217587/

Bandliste:

Heaven Shall Burn

Blind Guardian

Arch Enemy

Eisbrecher

Within Temptation

Alestorm

Feuerschwanz

Hämatom

Hatebreed

Amorhpis

Hypocrisy

Testament

Cannibal Corpse

Jinjer

J.B.O.

Dark Tranquillity

Bury Tomorrow

Lord Of The Lost

Finntroll

Korpiklaani

Dark Funeral

Beast in Black

Die Apokalyptischen Reiter

Paradise Lost

Orden Ogan

Emil Bulls

Igorr

Any Given Day

Napalm Death

Caliban

Madball

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Exodus

Insomnium

Ensiferum

Fiddlers’s Green

Death Angel

Static-X

Comeback Kid

Combichrist

Fleshgod Apocalypse

Lorna Shore

Ghøstkid

Primal Fear

Der Weg einer Freiheit

Benediction

Parasite Inc.

Brainstorm

Eisregen

Misery Index

Cyprecore

Omnium Gatherum

Mass Hysteria

Benighted

Brothers Of Metal

Landmvrks

Avatarium

Humanity’s Last Breath

Gutalax

Infected Rain

Bloodywood

Cytotoxin

Angelus Apatrida

Crisix

Born From Pain

Thundermother

Debauchery

Mental Cruelty

Vola

Lik

Acranius

Enforced

Warkings

Serenity

Pallbearer

Agrypnie

Necrotted

Dagoba

Paleface

Hangman’s Chair

Distant

Slope

Spasm

Lüt

Vulture

Hammer King

Siamese

Conjurer

Svalbard

Djerv

Our Promise

Skyeye

Haggefugg

Urne

Mission in Black

Seasons in Black

Nyrst

Dangerface

Summer Breeze Open Air

17.8. – 20.8.2022

Flugplatzstraße 1, 91550 Dinkelsbühl