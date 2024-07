Rengsdorfer Rockfestival: Running-Order für beide Tage steht

Lasst euch von zwei Tagen unvergesslicher Rockmusik am 26.07. und 27.07.2024 mitreißen! Die Rockfreunde Rengsdorf e.V. haben auch dieses Jahr wieder einen tollen Mix an Bands für euch auf dem Programm. Hier könnt ihr schon mal einen Einblick bekommen, wie es in Rengsdorf so abgeht!

Die Running-Order für die beiden Festivaltage steht (klickt auf das Bild unten).

Die Rockfreunde Rengsdorf e.V. freuen sich auf euren Besuch und eine tolle Stimmung beim 42. Rengsdorfer Rock The Forest Festival!

Weitere Infos auf der Homepage: Rockfreunde Rengsdorf e.V. – Das Rockfestival in Rengsdorf