Elder: veröffentlichen neues Studioalbum „Through Zero“

Elder haben ihr neues Studioalbum Through Zero veröffentlicht. Die Platte erscheint über Stickman Records, Blues Funeral Recordings und Bird’s Robe und wird von der internationalen Musikpresse bereits als eines der bisher stärksten und ambitioniertesten Werke der Band beschrieben.

Mit Through Zero führen Elder ihren Mix aus Progressive Rock, Psychedelia und Heavy Rock konsequent weiter und setzen dabei laut Label noch stärker auf Dynamik, emotionale Tiefe und detailverliebte Arrangements. Die Band gilt seit Jahren als eine der spannendsten Formationen im Heavy-Underground, weil sie Einflüsse aus unterschiedlichsten Genres aufnimmt, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.

Gitarrist und Sänger Nick DiSalvo beschreibt den Titelsong als einen guten Einstieg in die Welt des Albums: „Dreamy, heavy, raw, electronic, there’s a bit of everything that makes this album special to us.“ Inhaltlich kreist die Platte um Themen wie Vergänglichkeit, Sterblichkeit, Leben und Tod sowie die Suche nach Halt und Verständnis.

Aufgenommen wurde Through Zero in den Big Snuff Studios in Berlin. Produziert hat die Band das Album erstmals selbst, gemischt wurde es gemeinsam mit Richard Behrens, das Mastering übernahm Carl Saff. Auf dem Album sind die Songs Sigil To Ruin, Capture/Release, Through Zero, Strata, Sight Unseen und Blighted Age zu hören.

Das Musikvideo zum Song Capture/Release könnt Ihr hier sehen:

Begleitet wird die Veröffentlichung von einer umfangreichen Europa- und UK-Tour im Sommer 2026. Danach folgen im September und Oktober 2026 weitere Headline-Shows in Nordamerika.