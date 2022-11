Artist: Elder

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Innate Passage

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Heavy Rock

Spiellänge: 53:51 Minuten

Release: 25.11.2022

Label: Stickmann Records

Link: https://www.facebook.com/elderofficial

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang, Keyboards – Nicholas DiSalvo

Bass – Jack Donovan

Gitarre, Keyboards – Michael Risberg

Schlagzeug – Georg Edert

Gastmusiker:

Gesang (Track 1, 2) – Behrang Alavi

Keyboards – Fabio Cuomo

Tracklist:

Catastasis Endless Return Coalescence Merged In Dreams – Ne Plus Ultra The Purpose

Am 25.11.2022 erscheint mit Innate Passage das neue, mittlerweile sechste Album der in Berlin ansässigen amerikanischen Band Elder. Innate Passage ist über das Label Stickmann Records als CD und Doppelvinyl in Weiß erhältlich.

Die Band um Multiinstrumentalist Nick DiSalvo ist bekannt für lang ausufernde Songs, die kaum unter zehn Minuten Länge sind. So sind auch auf dem aktuellen Album Innate Passage „nur“ fünf Songs, diese erstrecken sich allerdings über eine Laufzeit von knapp 54 Minuten.

Elder sind zudem für ihre extensiven Livekonzerte bekannt. Ich selbst habe sie das zuletzt gesehen am letzten Tag des diesjährigen Desertfest in Berlin, welches natürlich ein Heimspiel für die Band war. Sie fungierten dort am letzten Tag als Co-Headliner.

Auf Innate Passage haben Elder zum ersten Mal einen Gastsänger an Land gezogen. Dieser ist auf den ersten beiden Songs Catastasis und Endlesse Return Behrang Alavi, der Sänger der Berliner Band Samavayo. Samavayo waren in diesem Jahr auf dem Desertfest am ersten Tag dabei und eine der diesjährigen Sensationen dort.

Die Songs von Elder sind in der Regel nicht nur ausufernd lang, sondern auch heavy und schwer. Sie bewegen sich dabei sehr stark in einem progressiven und spacigen Spektrum. Aus meiner Sicht wirken Elder auf Innate Passage noch ein Stück weit progressiver als auf dem vorangegangenen Album. Damit zeigen Elder vor allem eins: Sie sind berechenbar unberechenbar. Elder kommen auf Innate Passage zwar den Erwartungen der Fans nach, bewegen sich trotzdem wieder ein Stück weiter davon weg.

Die Songs auf Innate Passage möchte ich einmal mehr als ausufernde, proglastige Heavy Rock Songs bezeichnen. Elder brechen auf diesem Album auf in neue Welten, schießen sich in eine Umlaufbahn, ohne jedoch dabei ihr (eigenes) Universum zu verlassen. Elder dürften sich mit Innate Passage noch eine größere Fanbase im Progressive Rock erschließen.