Big Big Train – The Likes Of Us

Das neunzehnte Studioalbum von Big Big Train mit dem Titel The Likes Of Us sprengt mit Leichtigkeit die Eine-Stunde-Marke und setzt auf ihren Retro-Rock, der durch progressive Landschaften getragen wird. Wer rockige Nummern der alten Schule und die düsteren Emotionen und ergreifenden Atmosphären liebt, kommt an den Künstlern nicht mehr vorbei. Seit dem 01.03.2024 stehen die neuen Tracks über Inside Out Music und Sony Music bei allen Plattendealern in den Regalen. Mit 73 Minuten braucht man etwas Zeit, um alleine den ersten Durchgang wirken zu lassen. So viel kann man hier schon verraten, The Likes Of Us ist kein One-Night-Stand und gibt sich mit einer einmaligen Runde auf dem Plattenteller nicht zufrieden. Als Hörer findet man in jedem Durchlauf neue Höhepunkte und musikalische Aspekte, die Big Big Train gefühlvoll vertonen.

Bereits das eröffnende Trio Light Left In The Day, Oblivion und Beneath The Masts bringt fast eine halbe Stunde Spielzeit auf die Uhr. Nach dem gemütlichen Einstieg mit Light Left In The Day lassen sie nur zu gerne die Gitarrenklänge für sich sprechen, aber auch der neue Sänger Alberto Bravin bekommt seine ganz eigenen Augenblicke und kann an der guten Leistung anknüpfen. Das Team Big Big Train funktioniert und lässt alle Hörer dran teilhaben. Unaufgeregt zelebrieren sie ihre Rock-Gedanken und verzetteln sich auch bei Mammutsongs wie Beneath The Masts oder Miramare nicht. Gleich zweimal knacken sie die Zehn-Minuten-Marke und mit Beneath The Masts drehen sie über 17 Minuten lang progressive Kornkreise in die andächtig im Wind schwingenden Getreidefelder. Was man zwingend erwähnen muss, ist die Tatsache, dass sich der Hörer auf diese einzelne Story einlassen muss. Ungeduldige Menschen dürften da sehr schnell nervös werden. Die Kraft der Künstler liegt zweifelsohne in ihrer Ruhe und Besonnenheit, die sie über die Kompositionen auf den Hörer übertragen können. Fans sollten hineinhören und nicht nur dem liebevollen Artwork einen Blick schenken.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Big Big Train – The Likes Of Us in unserem Time For Metal Release-Kalender.