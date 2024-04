Moon Shot – The Power

Artist: Moon Shot

Herkunft: Finnland

Album: The Power

Spiellänge: 45:49 Minuten

Genre: Rock, Alternative Rock

Release: 26.04.2023

Label: Reaper Entertainment

Link: https://www.moonshotofficial.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Ville Malja

Gitarre – Jussi Ylikoski

Bass – Henkka Seppälä

Schlagzeug – Mikko Hakila

Tracklist:

Life Is A Killer Blackened Spiral The Power Arms Around Me Shadow Boxer Yes! Ride Faster Stars Are Holes Supercharged Love Deep Hood 1800 Nights

Moon Shot kommen aus Finnland. Mal wieder eine Band aus Finnland, werden nun einige sagen. The Power ist das Debütalbum einer neuen Band um die ehemaligen Mitglieder von Children Of Bodom, Disco Ensemble und Lapko. Alles gestandene Musiker also und so überrascht der sachliche Ansatz „Lass die Musik beeindrucken“ nicht. Die erste Single Yes! vom 1. September 2023 überraschte die Musikwelt und kam auf Platz 15 der Rock-Radio-Charts. „Früher galt es zu posieren, heute geht es darum, Verbrennungen, Schnittwunden und Zerbrechlichkeit zu zeigen. Ehrlich zu sein! Und gleichzeitig Spaß haben und berührende Power-Songs mit Melodien machen, die groß genug sind, um Brücken zwischen Planeten, Nationen, Ex-Liebhabern oder entfremdeten Familienmitgliedern zu schlagen.„, teilt uns die Band via Albumankündigung mit. Ich bin gespannt und ziehe das Album aus unserem digitalen Promotion-Schrank.

Beim ersten Hören überrascht das Album schon einmal damit, dass die Songs sich so gar nicht auf eine Linie festlegen lassen. Dies kann man auch schon vorab anhand der vier bereits veröffentlichten Singles feststellen. Die dann bereits fünfte, Arms Around Me, wird am Releasetag des Albums dazukommen. Aber von Anfang an …

Life Is A Killer ist der Opener. Sofort wird klar, dieses Album ist auf den Massenmarkt ausgerichtet. Gefällige Alltags-Rockmusik unter dem Alternative-Label. Professionell ausgearbeitet und hitparadentauglich. Blackened Spiral ist die dritte Single vom 26. Januar 2024 und leitet den Block aller fünf Singles ein. Auch hier ein Gemisch aus Poprock und Indie, das eingängige Melodien zu einem radiotauglichen Mix verknüpft. The Power, die Single vom 1. März 2024, beginnt mit einem Basslauf, in das dann das Schlagzeug, der Gesang und die Gitarre nacheinander einsetzen. Ein Song, der das vorgegebene Genre „Alternative“ erreicht. Arms Around Me ist der Titel, der am 26. April das Release des Albums als Single begleiten wird. Ein gefühlvoller Song, der allerdings nicht das Niveau der anderen Singles erreicht. Shadow Boxer, der Nachfolger der Debütsingle vom 23. November 2023, ist wie der Hit auf Radiotauglichkeit aus. Ein gefühlvoller Midtemposong, der von Soli und Tempowechseln lebt. Über Yes! brauche ich wohl nix mehr zu sagen. Jeder Rockradiohörer hat diesen Song seit dem 01.09.2023 schon unzählige Male aus den Boxen kommend gehört. Platz 15 spricht für sich. Nun beginnt die graue Zone des Albums. Warum eigentlich? Ich finde das Eingangsgitarrensolo von Ride Faster alles andere als langweilig. Allerdings bleibt der Song dann über die gesamte Länge relativ farblos. Stars Are Holes ist dann schon ein anderes Kaliber und knüpft an die ersten Tracks an. Ein durchaus tanzbarer Track, der auch live begeistern wird. Supercharged Love beginnt mit Klavier und einem gedämpften Tempo. Das ist nicht meins. Endlich Rock! Deep Hood überrascht mit Härte in den Riffs und Tempowechseln. Ganz klar ein Song aus den Regionen, die ich mir erhofft hatte. Gefühlvoller, langsamer Poprock dann zum Abschluss des Albums. „Ich bin besorgt, ich warte zu lange“, singt Sänger Ville Malja in 1800 Nights. Also 4 Jahre und 11 Monate, die wir auf diese Scheibe warten mussten? Na ja, ich weiß nich …

Neben den üblichen digitalen Formaten im Download und Stream auf allen gängigen Plattformen wird das Album auf dem üblichen CD-Digipak sowie in einem Juwelcase erhältlich sein. Eine limitierte LP ist aus Recycled Black Vinyl erhältlich und wird erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein.