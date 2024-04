Orden Ogan: starten „The Order Of Fear“-Vorverkauf mit Musikvideo zum Titeltrack

Hergehört und stillgestanden, denn der Titeltrack des neuen Orden-Ogan-Albums The Order Of Fear ist endlich hier, um die Herrschaft über die Metal-Welt zu übernehmen! Des Weiteren können die deutschen Power-Metaller weitere Details zu ihrem langerwarteten neuen Werk, das an 5. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird, bekanntgeben. Dessen Gestaltung lag in den Händen Dan Goldsworthys (Artwork) und Tim Eckhorsts (Layout), während Orden-Ogan-Sänger Sebastian „Seeb“ Levermann sich in seinen Greenman Studios selbst Mix und Mastering der elf auf ihm befindlichen Tracks annahm. Inhaltlich führt die Platte ihre karrierebegleitende Alister-Vale-Saga auf spektakuläre, aber doch grandios-finstere Art und Weise fort und läutet zeitgleich eine neue Zeitrechnung in der Bandgeschichte ein. Musikalisch warten darauf laut Seeb „deutlich reduziertere, metallischere und kompaktere Songs“, was auch auf den zweiten Vorabsong, das Titelstück der Scheibe, zutrifft: Orden Ogan sind schlicht keine Band leerer Worte und liefern mit diesem einen kraftvollen, nach vorne preschenden und enorm melodischen Song, der zudem einen immens opulenten und für sie typischen Refrain besitzt.

Die Band dazu: „Alister folgt dem Ruf des Order Of Fear, einer radikaleren Randgruppe des antiken Orden Ogan. Sie geben vor, ihm helfen zu können und locken ihn in ihre Residenz, wo sie ihm klarmachen wollen, dass er den Fluch, der auf ihm lastet, nur loswerden könne, indem er etwas noch Grausameres als das, was ihm angetan wurde, vollbringe: Das Blut eines engen Freundes im Mondlicht vergießen. Eine philosophische Frage: Was wiegt schwerer? Der Tod vieler oder der Tod einer einzelnen Person? Vale entschließt sich folglich dazu, seinen Freund Abel zu töten, ehe er schon bald feststellen muss, dass er ERNEUT hinters Licht geführt wurde!“

Neben Auftritten beim Castle Rock sowie beim Rockharz Festival werden Orden Ogan ihre neuen Scheibe an deren Erscheinungswochenende auch mit zwei exklusiven Shows zelebrieren, weshab das Quintett am 4. Juli im Aschaffenburger Colos-Saal (Special Guests: Brainstorm) und am 7. Juli im Fort Fun (Bestwig; Special Guests: Rage) die Bühne entern wird. Tickets für die beiden neuangekündigten Konzerte gibt es ab sofort exklusiv bei RPM.

The Order Of Fear wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Boxset [CD-Digi + Brettspiel]

– farbige Vinyl-1LP [gesplattert (RPM-exkl.); kristallklar; durchsichtig-türkis]

– CD-Digipak

– digital

The Order Of Fear Tracklist:

01. Kings Of The Underworld

02. The Order Of Fear

03. Moon Fire

04. Conquest

05. Blind Man

06. Prince Of Sorrow

07. Dread Lord

08. My Worst Enemy

09. Anthem To The Darkside

10. The Journey Thus Far

11. The Long Darkness

Mehr zu The Order Of Fear und der bevorstehenden Tour: