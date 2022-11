13. Knock Out Festival am 10.12.2022 in Karlsruhe (Vorbericht)

Event: Knock Out Festival 2022

Bands: Hammerfall, Doro, Orden Ogan, Eclipse, Brainstorm und weitere

Datum: 10.12.2022

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Rock

Besucher: ca. 5.000

Ort: Schwarzwaldhalle, Karlsruhe, Deutschland

Veranstalter: Bottom Row – The Music Agency

Kosten: Tagesticket Stehplatz 69 € (noch verfügbar), Tagesticket Sitzplatz 74 € (ausverkauft), VIP Upgrade 74 € (ausverkauft)

Nach zwei Jahren Pause findet dieses Jahr die 13. Ausgabe des Knock Out Festivals statt. Als Headliner konnten Hammerfall verpflichtet werden, die nach 209 und 2017 das dritte Mal zu Gast sein werden. Auch Doro ist nicht zum ersten Mal dabei und hat, wie Hammerfall, 2017 und 2013 die Bühne gerockt. Des Weiteren sind noch Brainstorm, Orden Ogan, und die Schweden Eclipse angekündigt. Ob es weitere Bandzusagen gibt, ist derzeit noch nicht ersichtlich. Also lohnt es immer mal auf der Homepage des Knock Out Festivals nachzusehen. Auch die Facebook-Seite bietet den einen oder anderen sachdienlichen Hinweis. Tickets gibt es auch noch, auch wenn es nur noch Stehplatzkarten gibt. Wenn das mal nicht ein schönes Nikolaus-Geschenk ist …

Erneut findet das Festival in der Schwarzwaldhalle statt, der einzigen Halle mit einem selbsttragenden Hängedach aus Spannbeton. Drinnen findet der Besucher all das, was er für ein gelungenes Festival braucht, so werden diverse Stände Food & Drinks anbieten. Merch der auftretenden Bands, des Festivals und weitere Accessoires können ergattert werde und ggf. wird auch das eine oder andere Meet & Greet stattfinden, wobei da bisher noch keine Informationen vorliegen. Aber auch dazu gibt es die Infos zeitig auf der Homepage. Welche weiteren Aktivitäten angeboten werden, ist ebenfalls noch nicht abzusehen.

Die Running Order steht auch noch nicht, aber ich vermute mal, dass Hammerfall den Headliner abgeben dürften und als letzte Band des Tages auftreten. Die Jungs sind gut drauf und dass sie die Massen begeistern können, haben sie auf diversen Festivals in diesem Jahr bereits gezeigt. Auch Orden Ogan und Brainstorm haben dieses Jahr einige spektakuläre Auftritte absolviert und werden auch im Schwarzwald die Meute rocken. Über Doro muss man nicht mehr viele Worte verlieren, sie macht einfach das, was sie immer macht, und das dürfte bei allen gut ankommen. Eclipse aus Schweden sind auch auf der Rewired Tour 2022 in deutschen Gefilden gewesen und konnten überzeugen. So wird auch dieses Jahr in Karlsruhe ein spannendes Billing angeboten, wobei noch einige Bands folgen könnten. Für Fans aus der Gegend wird für relativ schmales Geld ein guter musikalischer Tag angeboten.