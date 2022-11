The Privateer: veröffentlichen erste Single & Video

The Privateer haben die erste digitale Single mit dem Titel The Darkest Shadow Of Life vom neuen Studioalbum veröffentlicht. Der Song ist ab sofort auf sämtlichen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Lyric-Video gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Endlich ist es soweit: wir freuen uns riesig, unsere erste Single The Darkest Shadow Of Life mit euch teilen zu dürfen. Erlebt unsere Clara mal richtig schlecht gelaunt – es gibt voll auf den Dreispitz, versprochen!

Und ein kleiner Teaser für die Freunde des gepflegten Musikhörens: Kingdom Of Exiles wird auch als wunderschöne goldene Sonderedition auf Vinyl erscheinen! Egal ob mit einem Glas Rotwein vor dem Kamin, mit einer Flasche Übersee-Rum oder mit einem hippen Craft Beer – Vinyl geht einfach immer! Und für die großen Schatzjäger unter euch wird es eine Special-Edition mit einem versteckten Schatz geben. Seid gespannt!“

Das neue Studioalbum Kingdom of Exiles wird am 20. Januar 2023 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Das Album kommt auf CD, limitiertem, farbigen Vinyl und als streng limitiertes Treasure Boxset.

Bestellen könnt ihr das Album hier: www.reapermusic.de