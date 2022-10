The Privateer: neues Album „Kingdom Of Exiles“ kommt am 20.01.2023

Mit voll gesetzten Segeln geht die 6-köpfige Crew von The Privateer seit 2007 auf Kaperfahrt.

Inspiriert von klassischem Heavy Metal, modernem Death- und Folkmetal kreieren die Freiburger Freibeuter ihren charakteristischen Sound. Mit ihren Liedern erzählen sie Geschichten über verborgene Schätze, ferne Welten, altes Seemannsgarn und die Mythen der See.

Nun kündigt die Crew ihr neues Studioalbum Kingdom Of Exiles für den 20. Januar 2023 an und bereitet sich auf die neuen Abenteuer vor. Das beeindruckende Cover-Artwork wurde vom Künstler Dusan Marcovic erstellt.

Die Band kommentiert:

„Es ist geschafft!

Lange haben wir an Kingdom Of Exiles gearbeitet und freuen uns unendlich, den neuen Silberling endlich von der Leine zu lassen! Auf Kingdom Of Exiles erwarten euch treibende Riffs, fette Hooklines, geile Chöre und erstmals ausschließlich weibliche Screams! Für das Cover haben wir den großartigen Dusan Marcovic mit an Bord geholt! Freut euch auf eine dicke Produktion aus den heiligen Hallen des Iguana Studios, die euch mitnimmt auf eine Suche nach untergegangenen Kulturen, vergessenen Mythen und verborgenen Schätzen.“

Kingdom Of Exiles Tracklist:

1. Cadence Of Life

2. Madness Is King

3. Queen Of Fire And Wind

4. The Darkest Shadow Of Life

5. Foretold Story

6. Kingdom Of Exiles

7. The Realm Of The Forest

8. Ghost Light

9. Memory Of Man

Die erste Single The Darkest Shadow Of Life wird am 04.11.2022 veröffentlicht. Seid gespannt!

The Privateer sind:

Clara Held – Vocals & Violine

Kim Fritz – Drums

Eric Tobian – Bass

Roman Willaredt – Gitarre

Christian Spöri – Gitarre

The Privateer online:

https://www.theprivateer.de/

http://www.facebook.com/ThePrivateer